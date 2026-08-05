Wildberries может запустить собственный мессенджер

Компания Wildberries & Русс, крупный международный игрок рынка электронной коммерции, сделала первые шаги к созданию собственного мессенджера. Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс», организация официально зарегистрировала десятки доменных имен для этой цели. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В число зарегистрированных интернет-адресов вб-мессенгер.ру, чат-вб.ру а также чат-вб.рф входят. Этот шаг свидетельствует о том, что компания планирует занять свое место не только на рынке электронной коммерции, но и в сфере цифровых коммуникаций и сервисов связи.

От корпоративных испытаний к глобальным планам

Появление этого проекта не стало полной неожиданностью для рынка. В июне текущего года глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания успешно тестирует специальный корпоративный мессенджер для своих сотрудников. Тогда руководство объявило о намерении в дальнейшем расширить этот сервис.

Согласно планам, сервис, первоначально предназначенный для внутреннего общения, предполагалось постепенно вывести на более широкий рынок. На первом этапе его планировали запустить в России, а позднее представить и в других странах. Регистрация новых доменных имен показывает, что эта стратегия последовательно реализуется.

Конкуренция и перспективы на рынке

В настоящее время официальные представители Wildberries & Русс не подтвердили сообщения о публичном запуске мессенджера. На официальный запрос «Коммерсанта» по этому поводу к моменту публикации статьи ответа не поступило.

Если новая платформа будет представлена широкой аудитории, она сможет конкурировать с Telegram и другими популярными приложениями для общения. Ожидается, что ее создание как части экосистемы крупного маркетплейса позволит пользователям напрямую общаться во время покупок и пользоваться другими дополнительными сервисами.