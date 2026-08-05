5 голов в 3 матчах: Анвар Ходжимирзаев стал «лучшим» игроком июля

·62·Спорт
5 голов в 3 матчах: Анвар Ходжимирзаев стал «лучшим» игроком июля

Лидер «Динамо» Анварджон Ходжимирзаев был признан лучшим футболистом июля в Суперлиге Узбекистана. Нападающий самаркандцев в трех матчах, проведенных за месяц, пять раз поразил ворота соперников и стал победителем в условиях высокой конкуренции.

Его результат — не просто серия голов: в июле Ходжимирзаев забивал в среднем 1,67 гола за игру. Такая результативность позволила ему опередить ряд ведущих футболистов Суперлиги.

Пять голов в трех матчах

В июле Ходжимирзаев провел в составе «Динамо» три матча Суперлиги и забил пять голов.

Этот результат показывает, что нападающий не только эффективно использовал моменты, но и был ключевой фигурой в атаке самаркандцев. Пять голов за такое количество матчей — высокий показатель даже для лучших форвардов чемпионата.

Игра Ходжимирзаев не ограничивается только завершающим ударом в штрафной площади. Он также влияет на игру «Динамо» благодаря способности связывать атаки, удерживать мяч и врываться в штрафную вторым темпом.

Победил в сильной конкуренции

Вместе с Ходжимирзаев за награду лучшему футболисту июля боролись еще четыре кандидата:

  • Башар Ресан — «Пакстакор»;

  • Бобур Абдуксоликов — «Насаф»;

  • Асадбек Собирджонов — ОКМК;

  • Анварджон Г‘офуров — «Нефтчи».

Наличие среди кандидатов лидеров клубов, борющихся за чемпионство, свидетельствует о высокой конкуренции в выборе. Однако пять голов Ходжимирзаев в трех матчах стали решающим аргументом при голосовании.

Профессиональная футбольная лига ежемесячно определяет лучшего футболиста, тренера и самый красивый гол Суперлиги на основе голосов экспертов.

Не 32, а 31 год

Согласно официальным данным, дата рождения Ходжимирзаев — 20 октября 1994 года. Следовательно, сейчас ему 31 год, а 32-летие он отметит в октябре 2026 года.

Высокая результативность футболиста в таком возрасте делает его достижение еще более значимым. Помимо скорости и физической силы, Ходжимирзаев создает угрозу обороне соперников благодаря опыту, выбору позиции и умению предугадывать развитие эпизода.

В 2024 году он также был одним из главных открытий Суперлиги. В том сезоне Ходжимирзаев забил 10 голов и стал самым результативным узбекским футболистом чемпионата.

Главная опора атаки «Динамо»

Результат Ходжимирзаев в июле имеет большое значение и для «Динамо». Эффективность команды в атаке во многом зависит от его действий и умения превращать создаваемые моменты в голы.

Опытный футболист уже несколько сезонов подряд выполняет роль лидера самаркандцев. Его роль в команде измеряется не только голами: Ходжимирзаев также выделяется тем, что помогает молодым футболистам и берет на себя ответственность в важных ситуациях.

Пять голов в июле стали наиболее наглядным выражением этого влияния.

Теперь главная задача — сохранить темп

Награда лучшему игроку месяца не гарантирует результат в конце сезона. Однако она наглядно показывает, в какой спортивной форме Ходжимирзаев находится сейчас.

Теперь перед нападающим стоят две задачи: продолжить голевую серию и помочь «Динамо» подняться выше в турнирной таблице.

Футболист, забивший пять голов в трех матчах, стал лучшим игроком июля. В последующие месяцы защитникам соперников придется разрабатывать особый план, чтобы остановить Ходжимирзаев. Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!

Анваржон ХоджимирзаевДинамоСуперлига УзбекистанаСамаркандПахтакор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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