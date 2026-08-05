Косатки впервые продемонстрировали снятый на камеру ужасающий способ охоты

Косатки вновь поразили учёных. Во время наблюдений в Калифорнийском заливе впервые на камеру удалось запечатлеть, как они необычным способом разделывают гигантскую рыбу-луну и питаются ею.

Исследователи зафиксировали два отдельных случая, когда одна косатка удерживала мёртвую рыбу-луну, а вторая на большой скорости подлетала и мощным ударом разрывала её на части. В результате рыба распадалась на небольшие куски, которые было легче есть молодым косаткам.

По мнению специалистов, такое поведение может облегчать кормление детёнышей или служить для обучения их охотничьим навыкам. Вместе с тем некоторые учёные оценивают его как редкое проявление поведения, свидетельствующее о высоком уровне интеллекта и взаимодействия косаток.

Это наблюдение вызвало большой интерес в научном сообществе. Авторы исследования подчеркнули, что такой способ охоты косаток ранее никогда не фиксировался подробно. Это может существенно расширить представления о поведении морских хищников.