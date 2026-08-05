Reddit снижает значение кармы с помощью новых инструментов искусственного интеллекта

Популярная платформа Reddit объявила о новых изменениях, направленных на развитие инфраструктуры и повышение удобства для пользователей. По данным иксбт.ком, ожидается, что обновления упростят участие на сайте, загрузку данных и защиту от спама, а также значительно облегчат модерацию онлайн-сообществ. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Представленные компанией системы нового поколения для предотвращения злоупотреблений в будущем могут позволить отказаться от таких показателей, как возраст учётной записи и «карма», при предоставлении некоторым сообществам права публиковать посты. Как известно, карма — это система цифровой репутации Reddit, которая позволяет пользователям получать апвоуты за полезные и интересные сообщения. Однако эти ограничения, изначально созданные для защиты от спама и ботов, часто затрудняли участие новых пользователей в жизни сообществ.

Инструменты искусственного интеллекта и Рулес Хуб

Администрация Reddit намерена в будущем опираться на более мощные системы защиты, чтобы шире открывать сообщества для новых пользователей. Хотя компания не заявляла о полном отказе от кармы, она сообщила, что её влияние будет постепенно снижаться. Это позволит настоящим новичкам чувствовать себя свободнее на платформе, а модераторам — с большей уверенностью приветствовать их.

Одновременно платформа расширяет тестирование нового инструмента модерации на основе искусственного интеллекта — Рулес Хуб. Он помогает модераторам определять, какие правила следует применять автоматически и какие меры необходимо принимать. Сейчас инструментом пользуются более 700 сообществ. Для всех новых сообществ он предоставляется в тестовом режиме, а до конца текущего года его планируют открыть для всех.

Финансовые показатели и планы платформы на будущее

Рулес Хуб использует большие языковые модели (LLM), чтобы определять, соответствует ли пост или комментарий требованиям правил. В компании пояснили, что это позволяет лучше понимать нюансы естественного языка и сложные ситуации. Кроме того, были расширены возможности других инструментов, которые напоминают пользователям о правилах и помогают устанавливать специальные теги внутри сообществ.

Reddit также вносит изменения в свою старую десктоп-версию — Олд Reddit — и сообщил о переносе рабочих процессов модераторов в новую систему. На встрече по итогам финансового отчёта за прошлую неделю руководители компании подчеркнули, что одной из главных целей является превращение полумиллиарда активных пользователей в еженедельных пользователей в ежедневных. Во втором квартале Reddit увеличил выручку до 805 миллионов долларов, превысив ожидаемые показатели.