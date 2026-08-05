В функции Apple Привате Релай обнаружена утечка ИП-адреса

·36·Технологии
В функции Apple Привате Релай обнаружена утечка ИП-адреса

В функции Привате Релай браузера Сафари от Apple, предназначенной для защиты конфиденциальности пользователей, обнаружены серьёзные недостатки. иксбт.ком и изданию 404 Медиа, существуют уязвимости, позволяющие обойти эту систему защиты и определить настоящий ИП-адрес пользователя. Это вновь обостряет вопрос безопасности для миллионов подписчиков, полагающихся на конфиденциальность в сети. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

В опубликованном во вторник блоге исследователи Талал Хадж Бакри и Томми Мыск объяснили, что проблема связана с тремя особенностями движка веб-браузера ВебКит, который используют все браузеры на устройствах с iOS. По их словам, из-за этого недостатка средство защиты конфиденциальности не может полностью выполнять свою задачу и раскрывает реальные сетевые адреса.

Различия между конфиденциальностью и VPN

Как отмечают специалисты, Привате Релай не является обычным сервисом VPN (Виртуал Привате Нетворк). VPN защищает данные на уровне всей системы, тогда как функция Apple работает только в браузере Сафари. Кроме того, сервис доступен лишь платным подписчикам iCloud+. Поэтому пользователи могут оказаться под угрозой, полагая, что их действия в сети полностью скрыты.

Исследователи, раскрывшие проблему, запустили специальный веб-сайт. С его помощью любой пользователь может проверить, не происходит ли утечка настоящего ИП-адреса, даже если на его устройстве включён Привате Релай. Сотрудники издания TechCrunch также подтвердили это на практике: во время тестирования во вторник сайт успешно определил их реальный ИП-адрес.

Отношения с Apple и дальнейшие меры

Исследователь Томми Мыск написал на своей странице в социальной сети Кс, что они решили официально не обращаться к Apple по поводу этой уязвимости. По его словам, предыдущий опыт показывал, что общение с компанией может растягиваться на месяцы, сообщения могут игнорироваться, а в некоторых случаях влияние проблемы полностью отрицалось. Пока Apple официально не прокомментировала ситуацию.

Тем не менее специалисты, обнаружившие проблему, сообщили, что добавили специальные меры защиты от подобных утечек ИП-адресов в разрабатываемый ими приватный браузер Псйло. Такие сбои в мире технологий ещё раз показывают, что системы защиты пользовательских данных необходимо постоянно совершенствовать.

ApplePrivate RelaySafariВеб-браузерКибербезопасность
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

OpenAI выплатит 3,2 миллиона долларов по иску Министерства юстиции СШАOpenAI выплатит 3,2 миллиона долларов по иску Министерства юстиции СШАСегодня, 11:28SpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять разSpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять разСегодня, 10:50В Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центрВ Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центрСегодня, 09:22В Техасе на месте выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВВ Техасе на месте выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВСегодня, 08:50Подключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановленоПодключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановленоСегодня, 05:25Почему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторамиПочему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторамиСегодня, 03:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет