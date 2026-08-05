В функции Apple Привате Релай обнаружена утечка ИП-адреса

В функции Привате Релай браузера Сафари от Apple, предназначенной для защиты конфиденциальности пользователей, обнаружены серьёзные недостатки. иксбт.ком и изданию 404 Медиа, существуют уязвимости, позволяющие обойти эту систему защиты и определить настоящий ИП-адрес пользователя. Это вновь обостряет вопрос безопасности для миллионов подписчиков, полагающихся на конфиденциальность в сети. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

В опубликованном во вторник блоге исследователи Талал Хадж Бакри и Томми Мыск объяснили, что проблема связана с тремя особенностями движка веб-браузера ВебКит, который используют все браузеры на устройствах с iOS. По их словам, из-за этого недостатка средство защиты конфиденциальности не может полностью выполнять свою задачу и раскрывает реальные сетевые адреса.

Различия между конфиденциальностью и VPN

Как отмечают специалисты, Привате Релай не является обычным сервисом VPN (Виртуал Привате Нетворк). VPN защищает данные на уровне всей системы, тогда как функция Apple работает только в браузере Сафари. Кроме того, сервис доступен лишь платным подписчикам iCloud+. Поэтому пользователи могут оказаться под угрозой, полагая, что их действия в сети полностью скрыты.

Исследователи, раскрывшие проблему, запустили специальный веб-сайт. С его помощью любой пользователь может проверить, не происходит ли утечка настоящего ИП-адреса, даже если на его устройстве включён Привате Релай. Сотрудники издания TechCrunch также подтвердили это на практике: во время тестирования во вторник сайт успешно определил их реальный ИП-адрес.

Отношения с Apple и дальнейшие меры

Исследователь Томми Мыск написал на своей странице в социальной сети Кс, что они решили официально не обращаться к Apple по поводу этой уязвимости. По его словам, предыдущий опыт показывал, что общение с компанией может растягиваться на месяцы, сообщения могут игнорироваться, а в некоторых случаях влияние проблемы полностью отрицалось. Пока Apple официально не прокомментировала ситуацию.

Тем не менее специалисты, обнаружившие проблему, сообщили, что добавили специальные меры защиты от подобных утечек ИП-адресов в разрабатываемый ими приватный браузер Псйло. Такие сбои в мире технологий ещё раз показывают, что системы защиты пользовательских данных необходимо постоянно совершенствовать.