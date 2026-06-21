Intel Raptor Lake Некст: новое поколение мобильных процессоров ограничится только мощными моделями

Корпорация Intel продолжает обновлять свою линейку процессоров, однако стало известно, что следующее семейство Raptor Lake Некст будет представлено в более узком ассортименте, чем ожидалось. Согласно последним данным, мобильные версии этого поколения будут доступны только в виде моделей серии ХКс с высокой производительностью. Это свидетельствует о том, что Intel ориентирует данную линейку не на массовый рынок, а преимущественно на ноутбуки для геймеров и профессиональных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Ссылаясь на данные известного инсайдера Джайкихн, сайт иксбт.ком сообщает, что количество моделей в новой линейке будет очень ограниченным. В частности, пользователям ожидается предложение конфигураций с 6+8 и 8+12 ядрами в серии Коре 7, а также флагманских процессоров с 8+16 ядрами в сегменте Коре 9 с максимальной мощностью. Такой подход соответствует стратегии компании по сосредоточению ресурсов на наиболее требовательных сегментах.

Технические характеристики и рыночные ожидания

По мнению экспертов, Raptor Lake Некст может выйти с аналогичными ограничениями не только для мобильных устройств, но и в десктопном сегменте для стационарных компьютеров. Например, высока вероятность, что серия Arrow Lake Рефреш также ограничится только высокоуровневыми моделями с разблокированным множителем. Это может несколько сократить возможности выбора для пользователей среднего и нижнего сегментов.

Одним из основных преимуществ новых процессоров, как ожидается, станет их экономическая доступность. Сохранение платформы ЛГА1700 позволит компании Intel предложить пользователям бюджетные решения. Поскольку эта платформа не только обеспечит более низкую стоимость новых CPU, но и сохранит возможность использования широко распространенной и дешевой оперативной памяти ДДР4 вместо ныне довольно дорогой ДДР5.

На технологическом рынке Узбекистана продукция Intel традиционно занимает лидирующие позиции. Выход поколения Raptor Lake Некст в серии ХКс может положительно повлиять на стоимость мощных геймерских ноутбуков и устройств для графического дизайна на местном рынке. Поддержка памяти ДДР4 значительно снизит затраты на переход на новую систему.

Для справки: выход этих новинок в продажу запланирован на 2025 год. Джайкихн является надежным источником, который ранее одним из первых опубликовал тесты Core Ultra 9 285К и полное описание линейки Core Ultra 200С. Таким образом, поклонники Intel могут ожидать в следующем году новые устройства с балансом производительности и цены.