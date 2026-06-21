Космическое чудо Китая: спутник ChinaSat 10 установил рекорд в 15 лет

Спутник связи ChinaSat 10 (Zhongxing 10), ставший гордостью космической промышленности Китая, отметил 15 лет своей деятельности на орбите. Несмотря на то, что первоначально установленный срок службы давно истек, аппарат до сих пор успешно выполняет свои задачи. Этот показатель вновь доказал мировому сообществу, насколько надежны и долговечны китайские технологии. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным ixbt.com, аппарат ChinaSat 10 был запущен в космос в 2011 году. Он построен на базе платформы Dongfanghong-4, которая в свое время имела стратегическое значение для Пекина. Данная платформа стала первым крупным шагом Китая на пути к снижению зависимости от иностранных технологий и завоеванию своего места на международном космическом рынке.

Технологические достижения и значение платформы

В процессе создания платформы Dongfanghong-4 китайские инженеры преодолели ряд сложных технологических барьеров. В частности, именно в рамках этого проекта были разработаны крупногабаритные грузоподъемные конструкции и системы бортовой безопасности высокого уровня. Этот успех впоследствии позволил Китаю заключить первые международные контракты на поставку спутников связи.

ChinaSat 10 считался одним из самых мощных аппаратов своего времени. Он был оснащен рекордным количеством транспондеров, усовершенствованными солнечными панелями и обновленной системой электропитания. Кроме того, он вошел в историю как первый китайский спутник, объединивший национальную платформу и иностранную полезную нагрузку (payload).

Сфера обслуживания и перспективы на будущее

За пятнадцать лет работы ChinaSat 10 выполнил широкий спектр задач. С его помощью предоставляются следующие услуги:

Бесперебойная трансляция телеканалов;

Поддержка корпоративных сетей связи;

Организация услуг дистанционного обучения и телемедицины;

Установление оперативной связи в зонах стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Сегодня Китай не останавливается на этом успехе и продолжает развивать линейку Dongfanghong. Новое поколение платформы Dongfanghong-4E обладает еще большей грузоподъемностью и оснащено гибридной двигательной установкой. Самое интересное, что в современных аппаратах применяются элементы AI.

Система AI позволяет автоматически диагностировать неисправности прямо на орбите и восстанавливать работу аппарата без вмешательства человека. Долголетняя служба ChinaSat 10 является ярким примером того, насколько серьезны амбиции Китая в освоении космоса.