3 тысячи долларов за 10 iPhone: таможенник задержан при получении денег

В Ташкенте сотрудник таможни подозревается в получении 3 тысяч долларов за оформление 10 телефонов iPhone на имена других лиц. Сообщается, что его задержали с вещественными доказательствами в момент получения денег.

Оперативное мероприятие было проведено совместно сотрудниками Ташкентского городского управления департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Таможенного комитета. Железнодорожный пограничный таможенный пост «Келес» официально зарегистрирован в составе таможенных структур города Ташкента.

Обещал оформить телефоны на имена других лиц

По данным департамента, инспектор железнодорожного пограничного таможенного поста «Келес» О.С. договорился с гражданином А.З. по вопросу 10 телефонов iPhone.

Согласно версии следствия, данные устройства были ввезены на территорию Узбекистана в обход установленного таможенного порядка. Инспектор обещал оформить телефоны на имена других граждан, используя их паспортные данные, а затем помочь зарегистрировать ИМЭИ-коды.

За эту «услугу» было затребовано 3 тысячи долларов. В среднем это составляло 300 долларов за каждый телефон.

Задержан при получении денег

Как говорится в официальном сообщении, инспектор был задержан в момент получения оговорённых 3 тысяч долларов. Деньги оформлены в качестве вещественного доказательства.

Оперативное мероприятие было проведено сотрудниками Ташкентского городского управления департамента совместно с Таможенным комитетом.

Пока не раскрыто, каким именно способом телефоны были ввезены, знали ли граждане, чьи паспортные данные планировалось использовать, об этом, а также какова общая стоимость устройств.

Почему планировалось использовать другие паспорта?

Согласно версии следствия, предполагалось оформить ввоз телефонов в республику в законном виде, проведя их через таможню на имена разных граждан.

После этого могла появиться возможность зарегистрировать ИМЭИ-коды устройств и использовать их в мобильных сетях Узбекистана.

Однако каким образом должен был реализовываться этот механизм и были ли в процесс вовлечены другие лица, будет установлено в ходе следствия.

В отношении сотрудника таможни возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса — по признакам получения взятки. В настоящее время следственные действия продолжаются.

О.С. считается невиновным, пока его вина не будет подтверждена вступившим в законную силу приговором суда. По итогам расследования должны быть внесены ясность в вопросы, связанные с предъявленным инспектору подозрением, схемой ввоза телефонов и возможными другими участниками.

В данном случае речь идёт не только о 3 тысячах долларов. Следователям также предстоит установить, каким образом 10 телефонов были провезены через границу и чьи данные планировалось использовать для обхода таможенной системы и системы ИМЭИ. Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми и друзьями в Telegram или других социальных сетях!