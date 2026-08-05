Shopify: поиск на основе ИИ увеличивает продажи

Компания Shopify, разработчик программного обеспечения для электронной коммерции, начала получать значительную выгоду от популяризации технологий искусственного интеллекта. По данным иксбт.ком, на конференции по итогам финансового отчёта за второй квартал президент компании Харли Финкельштейн отметил, что искусственный интеллект не заменяет поиск, а становится его эффективным дополнением, приносящим большую пользу, особенно небольшим производителям товаров и продавцам. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

В последнее время поисковые системы и сводки на основе искусственного интеллекта негативно влияли на работу онлайн-изданий, приводя к снижению коэффициента переходов на сайты и рекламных доходов. Однако Shopify наблюдает совершенно противоположную тенденцию. Компания связывает высокие финансовые показатели и рост выручки отчасти именно с поиском на основе искусственного интеллекта.

Финансовые успехи и рост продаж

Согласно представленным данным, во втором квартале объём трафика и заказов из систем искусственного интеллекта в магазины Shopify утроился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что этот рост произошёл не за счёт сокращения доли традиционных поисковых систем. По словам Финкельштейна, традиционный поиск по-прежнему остаётся одним из основных источников привлечения покупателей и также продолжает расти.

Кроме того, за последние два года число сеансов традиционного поиска выросло в 1,3 раза, сохранив за собой почти треть всех посещений магазинов. Что касается финансовых результатов, за этот период выручка компании увеличилась на 36 процентов и составила 3,6 миллиарда долларов, превысив прогнозы Валл Стрит. Скорректированная операционная прибыль выросла на 31 процент и достигла 1,71 миллиарда долларов.

Почему искусственный интеллект эффективен?

Руководство Shopify также объяснило, почему поиск на основе искусственного интеллекта хорошо работает в электронной коммерции. Если традиционные поисковые системы ранжируют товары на основе ключевых слов и популярности, то агенты искусственного интеллекта глубже анализируют каталог и с помощью структурированных данных понимают точное намерение покупателя.

Например, если покупатель попросит помощника с искусственным интеллектом подобрать лучшее детское автокресло для седана, традиционный поиск сосредоточится только на ключевых словах «детское автокресло». Искусственный интеллект одновременно учитывает размеры, тип автомобиля и все остальные требования, находя действительно подходящий товар. Именно эта возможность многомерного поиска обеспечивает продавцам резкое улучшение показателей конверсии.