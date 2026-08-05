Google Assistant в 2026 году уступит место искусственному интеллекту Gemini

·38·Технологии
Google Assistant в 2026 году уступит место искусственному интеллекту Gemini

Компания Google объявила точную дату, когда начнётся постепенное закрытие популярного голосового помощника Google Assistant и его замена более продвинутым искусственным интеллектом Gemini. Как сообщает издание иксбт.ком, это важное изменение коренным образом повлияет на повседневные привычки миллионов пользователей при работе с гаджетами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно официальным электронным письмам, отправленным пользователям, процесс замены Google Assistant на Gemini начнётся 4 сентября 2026 года. Переходный период продлится несколько недель, в течение которых устройства будут постепенно переводиться на новую систему искусственного интеллекта.

Какие устройства перейдут на Gemini?

В первую очередь обновление коснётся смартфонов под управлением Android, умных часов Wear OS и совместимых наушников. На этих гаджетах Gemini полностью заменит прежнего голосового помощника.

Изменения также затронут Android Auto. Согласно первоначальным планам, Google хотела завершить этот процесс уже в начале 2026 года, однако сроки немного перенесли. За это время Gemini дополнительно усовершенствовали, значительно улучшив понимание естественной речи и выполнение повседневных задач.

Сохраняющиеся возможности

Обновление затронет не все устройства одинаково. В частности, автомобили со встроенными сервисами Google, умные колонки и дисплеи, а также другие бытовые устройства с поддержкой Google Assistant продолжат работать без изменений.

Даже после полного завершения миграции пользователи смогут вызывать помощника привычными способами. Для этого достаточно использовать голосовую команду или нажать и удерживать кнопку питания, однако вместо старого Google Assistant на экране будет активироваться Gemini.

GoogleGeminiGoogle AssistantAndroidТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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