Михайло Мудрик вернулся на поле после 615-дневного перерыва

·47·Спорт
Михайло Мудрик вернулся на поле после 615-дневного перерыва

Украинский нападающий Михайло Мудрик официально вернулся в профессиональный футбол после окончания срока дисквалификации. Как сообщает Goal.com, футболист впервые вышел на поле после 615-дневного перерыва, вызванного допинговым делом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Это долгожданное событие произошло в товарищеском матче между «Челси» и «Ювентусом» в Гонконге. Мудрик вышел на поле на 82-й минуте, заменив игрока, и провёл свои первые минуты в составе команды под руководством Хаби Алонсо.

Выход футболиста запомнился бурными аплодисментами болельщиков «Челси» на трибунах, которые встретили его стоя. Тренерский штаб, находившийся на скамейке запасных, также поприветствовал игрока аплодисментами.

Допинговый скандал и история дисквалификации

Напомним, Михайло Мудрик был временно отстранён после того, как по результатам анализа, проведённого в конце 2024 года, его обвинили в употреблении мельдония. В начале 2026 года Английская футбольная ассоциация объявила о четырёхлетней дисквалификации футболиста.

Несмотря на это, футболист постоянно подчёркивал свою невиновность. Ситуация резко изменилась в июле 2026 года после того, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) изменило критерии выявления этого вещества.

Согласно новым правилам, концентрация вещества, обнаруженная в организме футболиста, больше не должна была считаться нарушением. В результате ВАДА, Английская футбольная ассоциация и футболист достигли соглашения.

Возвращение на поле и планы на будущее

В соответствии с пересмотренным решением срок дисквалификации Мудрика был сокращён до уже отбытого периода — одного года и восьми месяцев. Это позволило ему немедленно присоединиться к составу «Челси» и начать тренировки.

Матч против «Ювентуса» стал для украинского футболиста первым практическим шагом после тяжёлых испытаний. Ожидается, что его возвращение расширит возможности лондонского клуба в атаке.

Михайло МудрикЧелсиЮвентусДопингФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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