Мареска раскрыл свой план в «Манчестер Сити» после первой победы

·114·Спорт
Мареска раскрыл свой план в «Манчестер Сити» после первой победы

Новый главный тренер «Манчестер Сити» Энсо Мареска после первой победы во главе команды назвал изменения, заметные на поле, более важными, чем результат. Манчестерцы в Сеуле обыграли звёзд К-лиги со счётом 3:1.

Итальянского специалиста порадовало, что игровые принципы, внедряемые на тренировках с первого дня, начали отражаться в действиях футболистов. Особое внимание уделяется созданию моментов на флангах и продолжению атак с участием нескольких игроков.

Для Марески есть нечто более важное, чем счёт

«Манчестер Сити» забил все свои голы в первые 23 минуты матча. Райан Аит-Нури открыл счёт, а после того, как соперник восстановил равновесие, Тиджани Рейндерс и Дивин Мубама забили мячи, обеспечившие победу. Это была первая победа Марески в качестве главного тренера «Сити».

Однако после матча тренер не ограничился обсуждением только результата.

«Это приятное чувство. Но самое важное — увидеть то, что мы пытались наладить с первого дня. Футболисты проделали большую работу, чтобы продемонстрировать это, и это очень важно», — сказал Мареска.

Эти слова показывают, что новый тренер не рассматривает предсезонные матчи лишь как победы или поражения. Главная задача сейчас — определить, насколько быстро футболисты осваивают новые требования.

Скорость на флангах станет новым оружием

Мареска отдельно подчеркнул важность игроков, способных использовать ширину поля в атаке.

«Нам нужны хорошие футболисты на флангах. Необходимы игроки вроде Семено и Савиньо, которые постоянно стремятся создавать моменты».

Антуан Семено был одним из самых активных игроков «Сити» в матче в Сеуле. Он отдал голевую передачу на Рейндерса, а в атаке, которая привела к голу Мубамы, после того как вратарь отбил его удар, молодой форвард отправил отскочивший мяч в ворота.

Задача фланговых игроков не ограничивается перемещениями вдоль боковой линии. Мареска также требует от них вступать в единоборства с соперниками, смещаться в центр и создавать пространство между защитниками.

Поэтому быстрые футболисты вроде Семено и Савиньо могут занять решающее место в новой системе.

Мубама использует предоставленный шанс

Мареска также отдельно остановился на действиях Дивина Мубамы.

«Дивин Мубама забил гол. Он наслаждается каждым днём».

Молодой нападающий забил во втором матче подряд в рамках азиатского турне. Сначала он поразил ворота «Интер» в Гонконге, а теперь воспользовался своим шансом и в матче против звёзд К-лиги.

Предсезонные сборы — важнейший этап для молодых футболистов, претендующих на место в основном составе. Хорошей игры на тренировках недостаточно — они должны показывать результат и при выходе на поле вместе с главной командой.

Пока Мубама справляется именно с этой задачей. Его голы в двух матчах подряд дают Мареске ещё один вариант в линии атаки.

Как может выглядеть новый стиль «Сити»?

Делать серьёзные тактические выводы по матчу в Сеуле пока рано. Соперник представлял собой символическую команду, составленную из футболистов разных клубов, а Мареска во втором тайме заменил практически весь состав.

Тем не менее проявились первые признаки:

— ускорение атак через фланги;
— использование полузащитников, способных продвигать мяч;
— одновременное подключение нескольких футболистов в штрафную площадь;
— давление на соперника сразу после потери мяча.

В первом тайме «Сити» создавал моменты не только благодаря продолжительным комбинациям, но и посредством быстрых прямолинейных атак. По мнению Марески, это первый результат работы, проводимой на тренировках.

Впереди два серьёзных испытания

Азиатское турне «Манчестер Сити» завершится 9 августа матчем против мадридского «Атлетико». Ожидается, что эта встреча станет для команды Марески гораздо более серьёзным тактическим испытанием, чем игра против звёзд К-лиги.

После этого манчестерцы вернутся в Англию и 16 августа поборются за первый официальный трофей сезона. Обладатель Кубка Англии «Манчестер Сити» встретится с чемпионом Премьер-лиги «Арсенал» в матче за Суперкубок на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе.

Поэтому у Марески не так много времени. Атакующие наработки, продемонстрированные в Корее, теперь должны сработать и против организованной обороны «Атлетико», а также высокого прессинга «Арсенал».

Победа со счётом 3:1 в Сеуле стала первым позитивным результатом новой эпохи. Но, как отметил Мареска, дело не в счёте — сможет ли команда демонстрировать футбол, который строится с первого дня, и в больших матчах? Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!

Манчестер СитиЭнцо МарескаСеулАнтуан СеменьоТиджани Рейндерс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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