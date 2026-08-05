Стартап Харк представил браузерного агента Харк Хандофф для выполнения задач
Стартап Харк, привлёкший в мае инвестиции в размере 700 миллионов долларов, сегодня представил Харк Хандофф — агента, способного автоматизировать различные задачи в интернете. По данным иксбт.ком, новая технология умеет эффективно управлять веб-страницами и самостоятельно выполнять команды пользователей, что, как ожидается, усилит конкуренцию на рынке искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .
Представители Харк утверждают, что агент Хандофф способен уверенно работать даже со сложными веб-ресурсами, такими как Target, Walmart, ОпенТабле и LinkedIn, у которых нет официальных АПИ-интерфейсов. Анализируя структуру сайтов и визуальную информацию, программа самостоятельно определяет, когда нажать кнопку и куда ввести данные.
Возможности и принцип работыОсновная идея этого решения напоминает многие существующие браузерные агенты. Пользователь отдаёт простую команду, а система выполняет остальные действия. В частности:
- Заказывать еду или кофе
- Бронировать туристические билеты
- Подавать заявки на возврат товаров
- Покупать товары повседневного спроса
- Бронировать столик в ресторане
- Собирать информацию из различных источников
Технический подход и конкуренцияХарк сообщила, что в текущей версии использует модель, прошедшую постобучение, а до конца этого года планирует перейти к полноценному этапу предварительного обучения. Такой подход позволяет быстрее совершенствовать конвейер данных, инфраструктуру и методы. Кроме того, согласно заявлению компании, в отличие от традиционных больших языковых моделей (LLM), прогнозирующих следующий токен, её модель способна предсказывать последующие действия, например движения мыши или нажатия клавиш.
В настоящее время такие гиганты, как Google, OpenAI и Anthropic, а также стартапы с венчурным финансированием, включая Бровсер Усе, Polar, Стравберрй и Асиде, активно разрабатывают агентов, способных выполнять задачи с помощью компьютера. Харк утверждает, что её агент Хандофф работает быстрее конкурентов и обходится дешевле других моделей.
Сейчас стартап открыл лист ожидания для своей платформы и планирует представить её широкой публике до конца лета.
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