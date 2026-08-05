Стартап Харк представил браузерного агента Харк Хандофф для выполнения задач

·38·Технологии
Стартап Харк представил браузерного агента Харк Хандофф для выполнения задач

Стартап Харк, привлёкший в мае инвестиции в размере 700 миллионов долларов, сегодня представил Харк Хандофф — агента, способного автоматизировать различные задачи в интернете. По данным иксбт.ком, новая технология умеет эффективно управлять веб-страницами и самостоятельно выполнять команды пользователей, что, как ожидается, усилит конкуренцию на рынке искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Представители Харк утверждают, что агент Хандофф способен уверенно работать даже со сложными веб-ресурсами, такими как Target, Walmart, ОпенТабле и LinkedIn, у которых нет официальных АПИ-интерфейсов. Анализируя структуру сайтов и визуальную информацию, программа самостоятельно определяет, когда нажать кнопку и куда ввести данные.

Возможности и принцип работы

Основная идея этого решения напоминает многие существующие браузерные агенты. Пользователь отдаёт простую команду, а система выполняет остальные действия. В частности:

  • Заказывать еду или кофе
  • Бронировать туристические билеты
  • Подавать заявки на возврат товаров
  • Покупать товары повседневного спроса
  • Бронировать столик в ресторане
  • Собирать информацию из различных источников
В видеоролике, опубликованном генеральным директором компании Бреттом Адкоком, показано, как помощник по запросу пользователя собрал букет из определённых цветов. При этом были учтены даже расплывчатые условия, требующие полагаться на выбор флориста. Однако в видео продемонстрирована лишь часть процесса, поэтому полностью оценить эффективность системы невозможно.

Технический подход и конкуренция

Харк сообщила, что в текущей версии использует модель, прошедшую постобучение, а до конца этого года планирует перейти к полноценному этапу предварительного обучения. Такой подход позволяет быстрее совершенствовать конвейер данных, инфраструктуру и методы. Кроме того, согласно заявлению компании, в отличие от традиционных больших языковых моделей (LLM), прогнозирующих следующий токен, её модель способна предсказывать последующие действия, например движения мыши или нажатия клавиш.

В настоящее время такие гиганты, как Google, OpenAI и Anthropic, а также стартапы с венчурным финансированием, включая Бровсер Усе, Polar, Стравберрй и Асиде, активно разрабатывают агентов, способных выполнять задачи с помощью компьютера. Харк утверждает, что её агент Хандофф работает быстрее конкурентов и обходится дешевле других моделей.

Сейчас стартап открыл лист ожидания для своей платформы и планирует представить её широкой публике до конца лета.

HarkHandoffИскусственный ИнтеллектБраузерный АгентТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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