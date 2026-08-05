Microsoft изменила рекомендацию по оперативной памяти для игровых компьютеров на Windows 11

·40·Технологии
Microsoft изменила рекомендацию по оперативной памяти для игровых компьютеров на Windows 11

Об этом сообщает Иксбт.ком .

иксбт.ком и Windows Латест сообщают, что речь идёт о статье, первоначально опубликованной в Центре обучения Windows. В ней утверждалось, что 32 GB оперативной памяти — оптимальная и беспроблемная конфигурация для любителей современных игр класса ААА, пользователей, запускающих множество приложений в фоновом режиме, и тех, кто хочет устанавливать различные модификации.

Почему исчезла рекомендованная страница?

В настоящее время страница с этим руководством полностью удалена. При попытке открыть её пользователи автоматически перенаправляются на главную страницу раздела. Это может свидетельствовать о пересмотре Microsoft своих рекомендаций.

По мнению специалистов, причиной такого решения стал рост цен на модули оперативной памяти стандартов ДДР4 и ДДР5 на мировом рынке. На фоне подорожания производители компьютеров и ноутбуков вновь возвращаются к выпуску базовых моделей с 8 GB оперативной памяти.

Новые тенденции на рынке

Примечательно, что к этим изменениям присоединилась и сама Microsoft. Некоторые базовые версии недавно представленных устройств Surface Pro 12, Surface Laptop 13 и Surface Laptop фор Бусинесс вышли именно с 8 GB RAM.

Одновременно Microsoft предпринимает шаги для снижения потребления ресурсов операционной системой. Ранее компания заявляла, что глубоко оптимизирует Windows 11 и уменьшит требования системы к оперативной памяти. Это особенно важно для владельцев устройств с 8 GB RAM.

MicrosoftWindows 11Оперативная ПамятьRAMТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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