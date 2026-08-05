Пратес пригрозил соперникам: «Я отправлю каждого из вас прямиком в “Королевство боли”»

Один из главных претендентов на чемпионский титул UFC в полусреднем весе Карлос Пратес выступил с жёстким обращением к соперникам. Бразильский боец выразил уверенность, что завоюет пояс в следующем поединке, а затем «отдельно разберётся» со спортсменами, которые упоминают его имя.

На счету Пратес 24 победы и 7 поражений, а в официальном рейтинге UFC он занимает первую позицию в полусреднем весе. Однако его следующий бой пока официально не объявлен.

«Я отправлю каждого из вас в “Королевство боли”»

В обращении в социальных сетях Пратес адресовал свои слова Шон Брадй, Урош Медич и другим бойцам, которые упоминают его имя.

«Многие из вас, включая Шон Брадй, Урош Медич и других спортсменов, упоминают моё имя. Успокойтесь, братья. В следующем бою я завоюю этот пояс».

Бразилец также подчеркнул, что после завоевания чемпионского титула не оставит без ответа вызовы соперников.

«После этого я отдельно разберусь с каждым из вас и отправлю вас прямиком в “Королевство боли”. Будьте готовы. Никакой личной неприязни — это всего лишь бизнес».

Выступление Пратес — не обычный «трэш-ток». Он пытается ещё больше разогреть конкуренцию в полусреднем дивизионе и показать себя главным претендентом на следующий чемпионский бой.

Три соперника — три досрочные победы

Последние результаты дают Карлос Пратес серьёзные основания для столь уверенных заявлений. Бразилец досрочно завершил все три своих последних боя в UFC.

В августе 2025 года он нокаутировал Джеф Неил на последней секунде первого раунда. Три месяца спустя остановил бывшего чемпиона Леон Эдвардс ударами во втором раунде. А в мае 2026 года отправил в технический нокаут ещё одного бывшего чемпиона — Джак Делла Маддалена — в третьем раунде.

19 из 24 побед в профессиональной карьере Пратес одержал нокаутом. Все семь его побед в UFC завершились досрочно, и за каждую из них он получал бонус.

Эти результаты сделали Пратес самым опасным ударником дивизиона. Он показал, что способен сломить соперника не только одним мощным ударом, но и ударами ногами, коленями и локтями, а также постоянным прессингом.

Чемпионский бой пока официально не предоставлен

Пратес говорит, что его следующий бой будет за пояс, однако UFC официально не объявляла его следующим претендентом.

Чемпион полусреднего веса Ислам Махачев 15 августа в Филадельфии проведёт защиту пояса против Иан Мачадо Гаррй на турнире UFC 330. Гаррй официально указан первым номером рейтинга среди претендентов на этот бой.

Ранее Пратес заявлял, что должен встретиться с победителем поединка Махачев — Гаррй. После убедительной победы над Джак Делла Маддалена он считает, что сделал достаточно для получения чемпионского шанса.

Однако в дивизионе UFC также есть Майкл Моралес, Шон Брадй и другие высокорейтинговые претенденты. Поэтому организация может рассмотреть как вариант немедленного предоставления Пратес чемпионского боя, так и необходимость провести для него ещё один отборочный поединок.

Возможность реванша с Гаррй сохраняется

Единственное поражение Карлос Пратес в UFC также было зафиксировано в бою против Иан Гаррй. Ирландец победил решением судей в пятираундовом поединке в апреле 2025 года.

Хотя в последнем раунде Пратес оставил соперника под серьёзным прессингом, ему не хватило времени, чтобы отыграть очки, потерянные в предыдущих раундах. После этого он нокаутировал Неил, Эдвардс и Делла Маддалена подряд и вернулся в чемпионскую гонку.

Если Гаррй победит Махачев, у Пратес появится возможность сразиться не только за пояс, но и взять реванш за единственное поражение в карьере. Ранее бразилец выражал желание провести такой бой у себя на родине.

В случае победы Махачев Пратес может получить стилистически интересное противостояние между мощным ударником и высококлассным грэпплером.

До Брадй и Медич пока ещё далеко

Шон Брадй остаётся одним из бойцов, занимающих высокие позиции в официальном рейтинге. Урош Медич после серии досрочных побед вошёл в топ-15 и требует поединка против крупных имён. В рейтинге UFC Брадй занимает пятое место, а Медич — четырнадцатое.

После того как Медич победил Даниел Родригуес в Белграде всего за 30 секунд, он выразил желание встретиться с высокорейтинговыми соперниками. Он назвал Карлос Пратес одним из желаемых противников, однако в качестве соперника для следующего боя сделал больший акцент на имени Леон Эдвардс.

Пратес же пока смотрит не на соперников, занимающих более низкие позиции в рейтинге, а на чемпионский пояс. Его план прост: сначала подняться на вершину дивизиона, а затем по очереди встретиться с каждым, кто его вызывал.

Теперь последнее решение за UFC

Слова Карлос Пратес звучат жёстко, однако его последние три боя не позволяют этим заявлениям остаться пустыми угрозами. Он досрочно победил трёх сильных соперников подряд, включая двух бывших чемпионов.

В то же время заявить о своей уверенности в чемпионстве и официально получить чемпионский бой — это разные вещи. Следующий соперник Пратес будет зависеть от результата поединка Махачев — Гаррй и решения руководства UFC.

После 15 августа ситуация в полусреднем весе станет ещё яснее. Тогда станет известно, будет ли следующий шаг Пратес действительно направлен к поясу или же путь в «Королевство боли» сначала пройдёт через ещё одного соперника. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!