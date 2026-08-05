Кристиан Киву высказался о ничьей в миланском дерби и состоянии команды

·45·Спорт
Кристиан Киву высказался о ничьей в миланском дерби и состоянии команды

После ничьей в миланском дерби, состоявшемся в австралийском Перте, наставник чемпионов Италии Кристиан Киву дал интервью телеканалу Sky Sport. По данным издания ФКИнтер1908.it, этот матч был товарищеским и проходил в рамках предсезонной подготовки, поэтому обе команды ещё не набрали оптимальную спортивную форму. Об этом Goal.com сообщает .

Тренер отметил, что в августовских контрольных матчах футболисты, несмотря на физическую усталость, стараются выкладываться на максимум. При этом он особо подчеркнул, что здоровье его подопечных важнее качества игры. По окончании дерби основное внимание было уделено тому, что игроки избежали травм.

Травма Биссекка и уверенность молодых футболистов

Во время матча защитник Янн Биссекк получил сильный удар в голову и травмировался, что обеспокоило тренерский штаб команды. По словам Кристиана Киву, Биссекк получил серьёзный удар по голове и сейчас находится под наблюдением врачей.

Говоря об игре молодых талантов Пио и Бонни, специалист напомнил, что ещё в прошлом сезоне они подтвердили свой статус. Футболисты показали, что достойны выступать в составе чемпионов Италии и приносят команде большую пользу.

Состояние Паварда и других игроков состава

Отвечая на вопросы представителей прессы о состоянии Бенжамена Паварда, Кристиан Киву выразил удовлетворение действиями футболистов, находящихся в его распоряжении. Тренер подчеркнул, что полностью доволен работой доступных ему защитников.

&лакуо;Я говорю о Паваре, Биссекке, Бастони и Карлосе — о тех, кто сейчас находится здесь. У нас всего четыре защитника, и они великолепно работают, выкладываясь на максимум&ракуо;, &мдаш; сказал Киву в эфире Sky Sport.

Подводя итоги, тренер не скрывал радости от того, что ему удалось предоставить достаточную игровую практику всем футболистам. Независимо от результата товарищеского матча главной целью остаётся безопасное и эффективное завершение предсезонной подготовки.

ИнтерМиланКристиан КивуТоварищеский МатчФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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