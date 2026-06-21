Samsung начала тестирование интерфейса One UI 9 для ряда смартфонов

·75·Технологии
Samsung начала тестирование интерфейса One UI 9 для ряда смартфонов

Южнокорейский технологический гигант Samsung активно работает над обновлением своей программной экосистемы. В настоящее время компания приступила к тестированию оболочки One UI 9 на базе операционной системы Android 17 одновременно на нескольких популярных устройствах, включая флагманские и среднебюджетные модели. Этот шаг направлен на более быстрое предоставление новых функций пользователям и обеспечение стабильности системы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

На данный момент программа бета-тестирования One UI 9 официально открыта только для серии Galaxy S26, для которых представлена третья бета-версия. Однако, по данным иксбт.ком, в внутренних лабораториях Samsung ведется работа над новыми прошивками и для таких моделей, как Galaxy S25, Galaxy А16 5Г, Galaxy А17 5Г, Galaxy A34 и Galaxy А57. Примечательно, что в этот список попала даже модель Galaxy S26 FE, которая еще не была официально анонсирована.

Новые версии прошивок и поддерживаемые устройства

Согласно последним данным, специалисты Samsung готовят версии прошивок Ф966УСКУАКЗФ3 для Galaxy Z Фолд7, А566БКсКсУБДЗФБ для Galaxy А56 и С911БКсКсУАГЗФ9 для серии Galaxy С23. Это означает, что владельцы данных устройств могут ожидать значительного обновления системы в ближайшие месяцы. Тот факт, что компания уделяет внимание серии Galaxy А наравне с флагманами, важен и для пользователей в Узбекистане, так как эти модели очень популярны на нашем рынке.

Также началось тестирование One UI 9 для прошлогодних флагманов — Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra и доступного флагмана Galaxy S24 FE. Для этих моделей разрабатываются прошивки серии С92ксБКсКсУФЭЗФ7. Поскольку Samsung расширила свою политику поддержки программного обеспечения, более старые модели также не останутся без современных возможностей.

Будущие планы и дата презентации

По слухам, первыми устройствами с интерфейсом One UI 9 станут складные смартфоны нового поколения. Речь идет о моделях Galaxy Z Флип8, Galaxy Z Фолд8 и Galaxy Z Фолд8 Ultra, которые, как предполагается, будут представлены на мероприятии Galaxy Унпакед в Лондоне 22 июля. Ожидается, что эти смартфоны выйдут из коробки сразу с новым интерфейсом.

Пока неясно, какая именно модель после серии Galaxy S26 первой присоединится к программе открытого бета-тестирования. Однако то, что Samsung проводит внутренние тесты одновременно на более чем десяти устройствах, свидетельствует о серьезной подготовке компании к массовому распространению обновления на базе Android 17. Пользователи в Узбекистане обычно получают обновления вскоре после глобального релиза.

В интерфейсе One UI 9 основной акцент, как ожидается, будет сделан на дальнейшем расширении возможностей искусственного интеллекта (Galaxy AI), совершенствовании визуального дизайна и повышении энергоэффективности. Samsung обещает своим пользователям не только новые устройства, но и безупречный опыт использования программного обеспечения.

SamsungGalaxyOne UI 9Android 17Смартфоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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