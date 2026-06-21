Процессор AMD Ryzen 9 9900X неожиданно «вспух»: новая техническая проблема

·1·Технологии
Процессор AMD Ryzen 9 9900X неожиданно «вспух»: новая техническая проблема

Один из флагманских процессоров новейшей серии Ryzen 9000 от компании AMD неожиданно вышел из строя. Согласно информации, опубликованной на форуме Reddit, модель Ryzen 9 9900X не только перестала работать, но и получила физическую деформацию — своего рода «вспучивание» в нижней части. Эта ситуация вызывает серьезные вопросы о долговечности чипов нового поколения в мировом технологическом сообществе. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает издание.

Инцидент произошел в современной компьютерной системе на базе материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WiFi. По словам пользователя TheImmigrantEngineer, компьютер внезапно выключился и перестал загружаться. Диагностический индикатор на материнской плате указал на код ошибки «00», что означает неисправность центрального процессора (CPU). При разборке устройства обнаружилось необычное вздутие на контактной части процессора.

Настройки системы и техническое состояние

согласно сообщению издания ixbt.com, пользователь не разгонял процессор вручную (overclock) и не изменял параметры напряжения. В системе были установлены блок питания Corsair RM1000x и система жидкостного охлаждения на 240 мм от DeepCool. В настройках BIOS была активирована только технология Precision Boost Overdrive (PBO), которая позволяет процессору работать на мощности чуть выше стандартных лимитов.

Примечательно, что в системе была установлена новая версия BIOS, выпущенная в начале 2026 года. Это снижает вероятность связи проблемы с программными ошибками раннего периода платформы AM5. Теплораспределительная крышка процессора снаружи выглядела целой, однако между кремниевым слоем и субстратом под ней произошла физическая деформация.

Вероятность системной проблемы

Точная причина неисправности пока неизвестна. Специалисты связывают это с резким скачком напряжения на материнской плате или производственным браком. Однако это не первый случай «вспучивания» чипов на платформе AM5. Ранее аналогичная ситуация наблюдалась и с моделью Ryzen 9 7950X3D. Тогда AMD сначала отказала в гарантийном обслуживании, но изменила свое решение после волны недовольства в социальных сетях.

Учитывая высокий спрос на процессоры AMD Ryzen и на рынке Узбекистана, пользователям рекомендуется быть осторожными при использовании функций автоматического разгона, таких как PBO. На данный момент AMD не сделала официального заявления по этому поводу, но пострадавший пользователь сообщил о намерении обратиться в гарантийную службу.

Если подобные случаи продолжат участиться, это может подорвать доверие к новой архитектуре Zen 5 от компании AMD. Хотя сейчас это выглядит как единичный случай, аналогичные проблемы в предыдущих поколениях могут свидетельствовать о системном дефекте.

AMDRyzen 9 9900XТехнологииПроцессорMSI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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