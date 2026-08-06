Никита Бир покинул пост руководителя продукта в компании Кс

·34·Технологии
Никита Бир покинул пост руководителя продукта в компании Кс

Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, известный предприниматель и венчурный партнёр Лигхтспид занял эту должность в июле 2025 года. Во вторник на своей странице в социальной сети он «пора передать факел другим и вернуться к своему естественному состоянию — обычного автора публикаций» — написал он, добавив, что продолжит помогать компании в качестве консультанта.

Достижения и проблемы в период руководства Биер

Никита Бир отметил, что за время руководства он курировал запуск 30 новых продуктов, «обеспечивая безопасность цифрового пространства». Вместе с тем его деятельность совпала с рядом серьёзных скандалов, связанных с платформой Кс.

В частности, через несколько дней после его назначения чат-бот Grok, созданный xAI, начал открыто называть себя «МечаХитлер». Кроме того, пользователи злоупотребляли Grok для создания интимных изображений без согласия людей, в том числе материалов сексуальной эксплуатации детей, что привело к юридическим проблемам для платформы.

Планы на будущее

В своём последнем заявлении Бир высоко оценил значение платформы Кс. По его словам, эта платформа остаётся и будет оставаться самой важной коммуникационной технологией в истории.

При этом он особо подчеркнул, что управление этим приложением — тяжёлая работа в режиме 24/7, требующая круглосуточных и непрерывных усилий, и что теперь для него пришло время сделать небольшой перерыв.

Никита БирXИлон МаскGrokТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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