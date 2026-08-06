Митсубиши Моторс начинает производство гуманоидных роботов

Известная японская автомобильная компания Митсубиши Моторс, делая важный шаг навстречу технологиям будущего, объявила о начале производства гуманоидных роботов. По данным иксбт.ком, массовое производство в этом направлении планируется запустить уже в начале 2027 года, что, как ожидается, ознаменует новую эпоху в промышленности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Для реализации нового проекта выбран завод в Киото. Неиспользуемая в настоящее время линия по производству двигателей будет полностью переоборудована и адаптирована под требования робототехники. Инициатива является частью стратегии автомобильного гиганта по диверсификации производственных мощностей с учётом современных требований.

Технический партнёр и производственные мощности проекта

Основным партнёром Митсубиши в этом масштабном проекте выбран токийский стартап Хигхландерс. Молодая компания, основанная в 2023 году выпускниками Токийского университета, привлекла внимание своими передовыми разработками. Ранее Митсубиши инвестировала в этот стартап и подтвердила намерение продолжить его финансирование в будущем.

После выхода на проектную мощность завод сможет производить до 1000 гуманоидных роботов в месяц. На начальном этапе созданные гуманоиды будут непосредственно задействованы на предприятиях Митсубиши и выполнять различные сложные производственные операции.

Гуманоид ХЛ Хуман и возможности искусственного интеллекта

Основой производственного процесса выбран гуманоид ХЛ Хуман, представленный публике в 2025 году. Робот оснащён корпусом с 19 степенями свободы, обеспечивающими свободу движений, и электрическими приводами для естественной моторики. За восприятие окружающей среды, планирование действий и выполнение голосовых команд отвечает система искусственного интеллекта.

Роботов следующего поколения планируют оснастить полноценными захватами-кистями с пятью пальцами. Это позволит манипуляторам удерживать предметы массой до 3 кг и значительно расширит их функциональные возможности на производственных линиях.

Будущие цели и широкий спектр применения

Все данные, собранные в ходе практического использования, создадут прочную основу для совершенствования алгоритмов искусственного интеллекта, повышения надёжности машин и их широкого коммерческого применения. В дальнейшем компании намерены предлагать этих роботов и другим промышленным предприятиям, испытывающим нехватку кадров.

Помимо самих роботов, производители создают специальную программную платформу для обучения и моделирования поведения машин. Предполагается, что эта система позволит быстро адаптировать роботов не только для заводов, но и для логистики, контроля инфраструктуры и спасательных операций.