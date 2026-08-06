Почему переход Мохаммеда Салаха в Трабзонспор вызвал споры

Несмотря на то что футбол — игра миллионов, объединяющая мир, для многих профессиональных спортсменов он лишь способ продолжить карьеру или достичь более масштабных целей. Если одни футболисты ограничиваются самой игрой, другие стремятся использовать возможности за её пределами. По данным иксбт.ком, последние неожиданные повороты в карьере египетской звезды и нападающего Мохаммеда Салаха ярко демонстрируют именно такой подход. Об этом сообщает Goal.com .

Переход египетского футболиста в клуб турецкого чемпионата «Трабзонспор» вызвал огромный интерес и ожесточённые споры не только среди болельщиков, но и во всём спортивном сообществе. Сразу после официального объявления о трансфере многие фанаты подвергли это решение резкой критике. По их мнению, уровень турецкой лиги не соответствует богатой истории, классу и возможностям Салаха.

История трансфера и сходство с прошлым

В футбольном мире это уже второй случай, когда Мохаммед Салах сталкивается с подобным резким недовольством в отношении своей карьеры. Интересно, что трансфер 12-летней давности также вызвал большой резонанс, но по совершенно противоположным причинам. Тогда болельщики опасались, что футболист окажется не в лиге, которая ниже его уровня, а в чрезмерно конкурентной среде.

Точнее говоря, в январе 2014 года нападающий перешёл из швейцарского «Базеля» в «Челси». В тот момент талантливый египетский футболист был близок к переходу именно в «Ливерпуль». Однако лондонский клуб и его тогдашний португальский главный тренер Жозе Моуринью вмешались в ситуацию и в последний момент перехватили трансфер.

В тот период многие болельщики также не одобряли выбор «Челси», поскольку состав лондонского клуба был переполнен звёздами. Естественно, это осложняло молодому футболисту, только начинавшему путь в большом футболе, борьбу за место в основном составе.

«Ливерпуль» и конкурентная среда

В тот период «Ливерпулю» крайне необходим был атакующий игрок вроде Мохаммеда Салаха. В том сезоне мерсисайдцы вели непримиримую борьбу за чемпионский титул с такими сильными соперниками, как «Челси» и «Манчестер Сити», а также искали достойного партнёра в атаке для Луиса Суареса и Дэниела Старриджа.

Однако волею судьбы карьера Салаха пошла по другому пути. Сегодня соглашение с «Трабзонспором» рассматривается как одна из последних глав в карьере футболиста. Этот шаг изменил не только его личные планы, но и представления о всём трансферном рынке.

Поклонникам футболиста и экспертам пока сложно оценить, насколько правильным оказался этот шаг. Ведь для каждого звёздного игрока естественно отдавать приоритет финансовой стабильности или игровой практике в последние годы карьеры.