Венчурный фонд Лигхтспид нанял нового сотрудника через Instagram

·36·Технологии
Венчурный фонд Лигхтспид нанял нового сотрудника через Instagram

Личное сообщение в Instagram от известного автора технологического контента и инвестора Клер Зу привело к её трудоустройству в крупный венчурный фонд Лигхтспид. Этот необычный процесс найма стал ярким примером того, как современные инвесторы и венчурные компании взаимодействуют со своей аудиторией. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, у Клер Зу более 100 тысяч подписчиков в TikTok и свыше 250 тысяч в Instagram. Там она простым и понятным языком рассказывает о важнейших технологических трендах. Её переход в Лигхтспид привлёк внимание общественности и подтолкнул к обсуждению новых подходов на венчурном рынке.

Связь с новым поколением инвесторов через социальные сети

По словам Зу, многие люди хотят участвовать в создании технологий будущего и интересуются технологиями, однако факты не всегда преподносятся им в понятной форме. Своей главной задачей она считает донесение этой информации до широкой общественности. В отличие от традиционных венчурных операторов, Зу через социальные сети напрямую связывает интересующихся технологиями людей и будущих основателей стартапов.

По словам директора по маркетингу Лигхтспид и соведущего корпоративного подкаста Джоша Мачиза, в современном медиамире традиционная журналистика сокращается. Из-за массовых увольнений и централизации СМИ стартапам становится сложнее рассказывать миру о себе. Поэтому крупные фонды создают собственные медиаплатформы и помогают портфельным компаниям представлять свои идеи.

Обратная связь в реальном времени и мнение пользователей

Активность в социальных сетях позволяет Лигхтспид не только находить будущих основателей, но и получать обратную связь в реальном времени о новых технологиях и инвестициях. Например, когда в Силикон Валлей (Кремниевой долине) царило стремление инвестировать в стартапы в сфере AI, Зу освещала эту тему в интернете и заметила, что представители Ген З не столь положительно относятся к AI.

Такая прямая и искренняя обратная связь помогла команде лучше понять, как люди используют технологии и какие нарративы находят отклик. По словам Зу, подобное общение часто оказывается очень полезным и отрезвляющим уроком.

Сейчас Мачиз и Зу обдумывают, какие ещё проекты реализовать в будущем. Их главная цель — создать надёжное место, где будущие основатели смогут получить базовые знания о венчурном мире и экосистеме.

LightspeedТехнологииInstagramВенчурные инвестицииСтартапы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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