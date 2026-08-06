Стало известно о начале подготовки к визиту Нарендра Моди в Узбекистан

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Стало известно о начале подготовки к визиту Нарендра Моди в Узбекистан

Стало известно, что ожидается официальный визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Узбекистан. Об этом сообщило агентство АНИ.

По данным издания, состоявшийся в эти дни четырёхдневный официальный визит министра иностранных дел Узбекистана Бакстиёр Саидов в Индию был прежде всего направлен на тщательную подготовку к ожидаемому визиту премьер-министра Индии Нарендра Моди в Узбекистан. Вместе с тем министр подчеркнул важность дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и двустороннего сотрудничества между двумя странами.

В ходе переговоров, состоявшихся 3 августа текущего года в Нью-Дели с участием делегаций и министра иностранных дел Индии Субраманям Джайшанкар, Саидов отметил, что регулярный диалог между руководством двух стран последовательно продолжается. По его словам, встречи служат дальнейшему углублению стратегического партнёрства и расширению практического сотрудничества.

«Всего 10 дней назад мы обсудили по телефону очень много вопросов. Основная цель этих встреч также заключается в подготовке к ожидаемому визиту премьер-министра Нарендра Моди в Узбекистан», — сказал Бакстиёр Саидов.

Министр назвал этот визит логичным и практическим продолжением постоянного политического диалога между странами. Он также отметил, что Узбекистан и Индия эффективно используют встречи на международных площадках и в рамках различных мероприятий для укрепления взаимных связей.

По словам Саидов, одной из основных задач, поставленных перед ним и делегацией Узбекистана, является координация подготовки к визиту премьер-министра Индии в Узбекистан.

Вместе с тем он подчеркнул, что этот визит придаст новый импульс отношениям между двумя странами и создаст важную возможность для дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и политического сотрудничества.

Бакстиёр Саидов назвал Индию одним из важнейших стратегических и торговых партнёров Узбекистана в Южной Азии, отметив, что сотрудничество с Нью-Дели последовательно укрепляется.

Для справки, министр иностранных дел Узбекистана находился в Индии с официальным визитом 2–5 августа. В рамках визита он встретился с президентом страны Друпади Мурму, а также провёл переговоры с министром иностранных дел Субраманям Джайшанкар.

В ходе встреч стороны подробно обсудили текущее состояние стратегического партнёрства. В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, торговли, обороны, образования и культуры, а также по региональным и международным вопросам.

Джайшанкар также сообщил на своей странице в социальной сети о проведении продуктивной встречи с Бакстиёр Саидов по итогам переговоров и отметил, что стороны договорились о дальнейшем укреплении стратегического партнёрства между двумя государствами.

Нарендра МодиБахтиёр СаидовУзбекистанИндияСубраманьям Джайшанкар
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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