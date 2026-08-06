Почему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторами

·34·Технологии
Почему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторами

Венчурные фонды всё активнее прибегают к услугам популярных создателей контента, чтобы сформировать атмосферу взаимного доверия до заключения финансовых соглашений с будущими основателями стартапов. В последнее время эта тенденция стала особенно заметна в интернете и на венчурном рынке. Об этом сообщает TechCrunch.ком сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, изменения в этом направлении уже проявились в таких крупных сделках, как приобретение компанией а16з подкаста Турпентине, принадлежащего Эрику Торенбергу, а также проекта ТБПН организацией OpenAI. В продолжение этой тенденции фонд Лигхтспид Вентуре Партнерс также провёл важные кадровые изменения.

Новый шаг Лигхтспид

Венчурный фонд Лигхтспид Вентуре Партнерс принял в свои ряды опытного сид-инвестора Клер Зо, обладающую широкой аудиторией и большим числом подписчиков в Instagram и TikTok. В её основные задачи входят поиск перспективных проектов и ведение нового шоу фонда совместно с директором по маркетингу Джошем Машизом.

Клер Зо и Джош Машиз стали гостями подкаста Экуитй издания TechCrunch и подробно обсудили эту тему. В ходе беседы они попытались ответить на вопросы о том, превратилось ли понятие «креатор-инвестор» в реальную и устойчивую функцию современного венчурного рынка или фонды всё ещё тестируют это направление.

Значение новой тенденции

По мнению экспертов, молодые предприниматели и новаторы больше доверяют близким им людям, известным в цифровой среде и активно работающим в социальных сетях, чем традиционным венчурным фондам. Поэтому венчурные компании стремятся привлекать в свои команды не только обладателей капитала, но и людей с медийным влиянием.

Ожидается, что в будущем эта тенденция приведёт к кардинальным изменениям во взаимоотношениях стартапов и инвесторов. В эпоху цифровой экономики и социальных сетей личный бренд и способность напрямую взаимодействовать с аудиторией становятся одними из решающих факторов в мире бизнеса.

ВенчурИнвестицииСтартапыТехнологииПодкасты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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