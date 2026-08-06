На Солнце впервые запечатлено загадочное явление, которого учёные не ожидали

Учёные впервые в истории запечатлели поверхность Солнца с беспрецедентной точностью с помощью самого мощного в мире солнечного телескопа. На новых фотографиях и видеозаписях видны ранее не наблюдавшиеся загадочные «вихри», а также движение магнитного поля. По мнению специалистов, это открытие поможет глубже понять активность Солнца и точнее прогнозировать космическую погоду, влияющую на Землю.

По словам исследователей, эти вихри образуются в результате закручивания магнитного поля под воздействием движения горячих газов на поверхности Солнца. Именно эти процессы являются основным источником солнечных вспышек и других мощных выбросов энергии. Такая космическая погода может представлять опасность для электрических сетей, спутников и даже астронавтов на Земле.

По словам доктора Дэвида Боболса, учёного Национальной солнечной обсерватории США (НСО), изучение солнечной физики вплоть до мельчайших процессов позволит в будущем точнее прогнозировать космическую погоду.

Результаты исследования опубликованы в журнале Натуре. Открытие было сделано с помощью самого мощного в мире Инуе Солар Телескопе, расположенного на Гавайях. На снимках поверхности Солнца, сделанных крупным планом, видны вращающиеся вихри, которые прежде никогда не удавалось зафиксировать с такой точностью.

Учёные назвали это явление неустойчивостью Кельвина—Гельмгольца. Это физический процесс, возникающий, когда слои газа или жидкости, движущиеся с разной скоростью, смещаются относительно друг друга, превращая небольшие колебания в гигантские спиралевидные вихри. По словам исследователя НСО доктора Фридриха Войегера, это открытие поможет лучше понять, как формируется космическая погода и почему поверхность Солнца имеет настолько высокую температуру. После накопления достаточного количества энергии она высвобождается в виде солнечной вспышки или коронального выброса массы.

Доктор Дэвид Боболс назвал Солнце «уникальной природной лабораторией», подчеркнув его важное значение для изучения фундаментальных законов физики. Он напомнил, что общая теория относительности Эйнштейна также впервые получила экспериментальное подтверждение благодаря наблюдениям солнечного затмения.

По мнению специалистов, подобные наблюдения с высокой точностью в будущем позволят заблаговременно выявлять угрозы космической погоды, защищать спутники и энергетические системы, а также откроют путь к новым научным открытиям в области физики Вселенной.