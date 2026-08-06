Винисиус Жуниор близок к подписанию нового контракта с Реал Мадридом

·61·Спорт
Винисиус Жуниор близок к подписанию нового контракта с Реал Мадридом

Ожидается, что нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор продолжит карьеру в столице Испании. По данным Sky Sports Невс, футболист отказался от предложения лондонского Арсенала и близок к подписанию нового, более выгодного контракта с королевским клубом. Об этом Goal.com сообщает .

В последние дни переговоры между сторонами продвинулись после встреч, состоявшихся в Мадриде. Руководство Реала предложило нападающему значительно улучшенный новый контракт с зарплатой в размере 18,5 миллиона фунтов стерлингов в год.

Изначально действующее соглашение должно было истечь в июне следующего года. Первые переговоры о продлении контракта начались в январе 2025 года, однако с тех пор достижение договорённости затягивалось.

Интерес Арсенала и поворот в трансферной ситуации

Арсенал проявлял серьёзный интерес к услугам бразильского футболиста и был готов удовлетворить его первоначальные финансовые требования. Команда Микеля Артеты открыто заявляла о намерении усилить состав и активно работать на трансферном рынке. Однако последнее предложение Реала кардинально изменило ситуацию.

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо также подтвердил значительный прогресс в этой ситуации. По его словам, после личной встречи футболиста, представителей его агентства Рок Нейшн и руководства Реала стороны достигли общего понимания.

Подозрительная активность в социальных сетях

Когда переговоры вошли в решающую стадию, Винисиус Жуниор в среду вечером удалил все фотографии со своей страницы в Instagram, что вызвало многочисленные слухи. Внезапная очистка страницы, на которую подписаны почти 64 миллиона человек, усилила сообщения о возможном переходе игрока в Арсенал.

Несмотря на это, главный тренер клуба рассматривает футболиста как ключевую фигуру команды в следующем сезоне. Мадридский клуб стремился решить вопрос как можно быстрее, чтобы избежать лишних проблем в летнее трансферное окно, и в итоге эти усилия начинают приносить результат.

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналТрансферыЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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