SpaceX вывела на орбиту спутники связи для обычных смартфонов

·36·Технологии
SpaceX вывела на орбиту спутники связи для обычных смартфонов

Сделан важный шаг в сфере космических исследований и технологий. По данным иксбт.ком, компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде и вывела на низкую околоземную орбиту очередную группу спутников для системы АСТ СпакеМобиле. После этого успешного запуска число аппаратов в данной орбитальной группировке достигло 13. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Эта миссия считается важным этапом в развитии глобальной сети, которая позволит подключать обычные смартфоны напрямую к спутниковой сети без специальных терминалов или дополнительного оборудования. Согласно планам компании, бета-тестирование нового сервиса в тестовом режиме должно начаться до конца текущего года.

Уникальная технология и особенности гигантских антенн

Недавно выведенные на орбиту аппараты БлуеБирд 11, БлуеБирд 12 и БлуеБирд 13 отличаются конструктивными особенностями. Их главная характеристика — огромные раскладные антенны площадью около 223 квадратных метров. Это крупное технологическое решение позволяет значительно повысить качество связи.

По словам специалистов, аппараты нового поколения способны обеспечивать почти вдвое более высокую скорость передачи данных по сравнению со спутниками предыдущего поколения. Ранее компания продемонстрировала скорость загрузки до 98,9 Мбит/с при прямом подключении обычного смартфона к спутнику.

Возвращение ракеты и возможности будущего

В ходе полёта технические процессы проходили по плану. Первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю и точно приземлилась на морскую платформу А Шортфалл оф Гравитас в Атлантическом океане. Для этого ускорителя текущая миссия стала юбилейной: он успешно завершил свой 30-й полёт. Развёртывание спутников началось примерно через 53 минуты после старта, а все операции полностью завершились всего за 11 минут.

В будущем сеть АСТ СпакеМобиле, как ожидается, обеспечит надёжную космическую мобильную связь в любой точке мира, где отсутствует традиционное покрытие сотовых сетей. Это выведет мобильные технологии и возможности глобального подключения на новый уровень.

SpaceXFalcon 9AST SpaceMobileСпутниковая СвязьСмартфоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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