OpenAI и Статсиг достигли соглашения с Министерством юстиции США на 3,2 млн долларов
Отдел по гражданским правам Министерства юстиции США объявил о достижении важного соглашения с ведущей компанией в сфере искусственного интеллекта OpenAI и её бывшей дочерней компанией Статсиг. Согласно соглашению, практика найма этих компаний в течение трёх лет будет находиться под государственным контролем. Представители властей подчёркивают, что эта мера станет важным шагом для обеспечения справедливости на рынке труда и предотвращения нарушений. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .
По данным иксбт.ком, Министерство юстиции обвинило OpenAI и Статсиг в намеренном препятствовании гражданам США в подаче заявок на вакансии в процессе оформления спонсорства постоянного места жительства (грин-кард) для иностранных сотрудников. Согласно материалам расследования, компании использовали различные искусственные препятствия, чтобы обойти требуемый иммиграционным законодательством процесс добросовестного поиска квалифицированных специалистов среди местных жителей.
Нарушение иммиграционного законодательства и штрафные мерыВ ходе расследования выяснилось, что компании-ответчики не размещали информацию о вакансиях на популярных платформах для поиска работы. Вместо этого они использовали такие методы, как публикация объявлений по радио в ночное время и требование подавать документы только в бумажном виде, а не принимать электронные заявки. Утверждается, что эти действия противоречили соответствующим положениям закона Иммигратион анд Натионалитй Акт (ИНА).
Хотя компании заявили, что в их действиях не было никаких нарушений закона, в рамках соглашения они согласились выплатить в общей сложности 3,2 млн долларов. Из этой суммы 1,2 млн долларов будут взысканы в качестве штрафа. Оставшиеся 2 млн долларов направят в специальный фонд для выплаты компенсаций гражданам США, чьи права были нарушены из-за указанных вакансий, если Министерство юстиции выявит таких лиц.
Механизмы контроля и будущие обязательстваХотя конфликт затронул менее 10 вакансий, согласно условиям достигнутого соглашения компании обязаны прекратить серьёзные нарушения правил при найме на должности, для которых оформляются заявки на постоянное место жительства (ПЭРМ). В частности, они должны разработать новую политику найма, получить её одобрение Министерства юстиции и каждые полгода предоставлять специальные отчёты.
В этих отчётах необходимо подробно указывать количество заявок, поданных для иностранных сотрудников, число граждан США, прошедших собеседование, и другие необходимые статистические данные. OpenAI приобрела компанию Статсиг, специализирующуюся на искусственном интеллекте и А/Б-тестировании, в сентябре 2025 года, однако в мае 2026 года передала другому владельцу как минимум её часть.
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