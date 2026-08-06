OpenAI и Статсиг достигли соглашения с Министерством юстиции США на 3,2 млн долларов

·36·Технологии
OpenAI и Статсиг достигли соглашения с Министерством юстиции США на 3,2 млн долларов

Отдел по гражданским правам Министерства юстиции США объявил о достижении важного соглашения с ведущей компанией в сфере искусственного интеллекта OpenAI и её бывшей дочерней компанией Статсиг. Согласно соглашению, практика найма этих компаний в течение трёх лет будет находиться под государственным контролем. Представители властей подчёркивают, что эта мера станет важным шагом для обеспечения справедливости на рынке труда и предотвращения нарушений. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, Министерство юстиции обвинило OpenAI и Статсиг в намеренном препятствовании гражданам США в подаче заявок на вакансии в процессе оформления спонсорства постоянного места жительства (грин-кард) для иностранных сотрудников. Согласно материалам расследования, компании использовали различные искусственные препятствия, чтобы обойти требуемый иммиграционным законодательством процесс добросовестного поиска квалифицированных специалистов среди местных жителей.

Нарушение иммиграционного законодательства и штрафные меры

В ходе расследования выяснилось, что компании-ответчики не размещали информацию о вакансиях на популярных платформах для поиска работы. Вместо этого они использовали такие методы, как публикация объявлений по радио в ночное время и требование подавать документы только в бумажном виде, а не принимать электронные заявки. Утверждается, что эти действия противоречили соответствующим положениям закона Иммигратион анд Натионалитй Акт (ИНА).

Хотя компании заявили, что в их действиях не было никаких нарушений закона, в рамках соглашения они согласились выплатить в общей сложности 3,2 млн долларов. Из этой суммы 1,2 млн долларов будут взысканы в качестве штрафа. Оставшиеся 2 млн долларов направят в специальный фонд для выплаты компенсаций гражданам США, чьи права были нарушены из-за указанных вакансий, если Министерство юстиции выявит таких лиц.

Механизмы контроля и будущие обязательства

Хотя конфликт затронул менее 10 вакансий, согласно условиям достигнутого соглашения компании обязаны прекратить серьёзные нарушения правил при найме на должности, для которых оформляются заявки на постоянное место жительства (ПЭРМ). В частности, они должны разработать новую политику найма, получить её одобрение Министерства юстиции и каждые полгода предоставлять специальные отчёты.

В этих отчётах необходимо подробно указывать количество заявок, поданных для иностранных сотрудников, число граждан США, прошедших собеседование, и другие необходимые статистические данные. OpenAI приобрела компанию Статсиг, специализирующуюся на искусственном интеллекте и А/Б-тестировании, в сентябре 2025 года, однако в мае 2026 года передала другому владельцу как минимум её часть.

OpenAIStatsigМинистерство юстиции СШАGreen CardИскусственный интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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