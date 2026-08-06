У тигров, которых в мире осталось всего 450, родились детёныши

·482·Мир
У тигров, которых в мире осталось всего 450, родились детёныши

В туристическом парке Великобритании Лонглеат Сафари Парк родилось очередное потомство находящихся под угрозой исчезновения амурских тигров. Примечательно, что два тигрёнка-близнеца появились на свет 29 июля — в Международный день тигра, что придало этому событию ещё более символическое значение.

Сообщается, что детёныши стали третьим потомством пары Red и Яна, обитающей в парке. Пока не определены ни пол, ни имена близнецов. Смотрители парка заявили, что, как и в предыдущие годы, могут привлечь общественность к выбору имён для них.

На опубликованном парком видео видно, как новорождённые тигрята лежат, прижавшись друг к другу, издают звуки, а их мать Яна осторожно облизывает и ухаживает за ними. Эти кадры вызвали большой интерес в социальных сетях.

Руководитель сафари-отдела Эми Уоллер назвала это событие большим достижением.

«Для нас большое счастье приветствовать ещё одно потомство этих редких исчезающих животных. Особенно важно, что это событие произошло накануне 60-летия нашего сафари-парка. Яна — замечательная мать, которая уже успешно вырастила шестерых детёнышей. Поэтому мы полностью доверяем её опыту», — сказала она.

По словам специалистов, тигрята примерно шесть месяцев будут питаться материнским молоком, после чего их постепенно начнут приучать к мясу. Уже сейчас отмечается, что детёныши растут здоровыми и крепкими. Поэтому матери-тигрице дают больше корма, чем обычно.

Маленький тигрёнок лежит на соломе с закрытыми глазами.

Амурский тигр считается крупнейшим в мире представителем семейства кошачьих среди диких животных. Международный союз охраны природы (ИУКН) оценивает его как вид, находящийся под угрозой исчезновения. По данным специалистов, в дикой природе сохранилось всего около 450 особей.

Лонглеат Сафари Парк активно участвует в Европейской программе разведения (ИП). Если три тигрёнка от предыдущего потомства были перевезены в другие парки, то Юки из первого потомства уже принесла собственных детёнышей.

В настоящее время в парке обитают семь амурских тигров. Среди них — Red, Яна, Хеиди, Сика, Дора-Бу, а также два новорождённых близнеца. Это сделало Лонглеат в Великобритании сафари-парком с крупнейшим семейством амурских тигров.

Для справки, предыдущее потомство Яна и Red родилось в мае 2024 года. Тогда на свет появились четыре самки — Гингер Бискуит, Дора-Бу, Хеиди и Сика. Их имена были выбраны по итогам голосования общественности. Первое потомство пары родилось в 2019 году, после 20-летнего перерыва в Лонглеат Сафари Парк. Тогда на свет появились два тигрёнка — Рустй и Юки.

Лонглит Сафари ПаркВеликобританияМеждународный союз охраны природы
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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