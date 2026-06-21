iOS 27 для пользователей iPhone: какие АИ-возможности есть, кроме Siri

·37·Технологии
iOS 27 для пользователей iPhone: какие АИ-возможности есть, кроме Siri

Хотя на конференции Ворлдвиде Девелоперс Конференке компании Apple основной темой стало обновление голосового помощника Siri, стратегия искусственного интеллекта (AI) в системе iOS 27 охватывает гораздо более широкий масштаб. Компания не просто заставляет пользователей общаться с ботом, а внедряет в все части системы небольшие, но важные функции, решающие повседневные проблемы. Эти нововведения на базе технологии Apple Intelligence делают iPhone еще более умным и удобным устройством. Об этом сообщает Techcrunch.ком новость сообщает.

Одной из самых удобных особенностей новой операционной системы стала функция автоматического распределения счетов в ресторанах и кафе. По данным иксбт.ком, пользователи делают фото или загружают чек через Apple Каш, а Apple Intelligence автоматически извлекает из него данные: названия блюд, количество, чаевые и общую сумму. После этого друзьям в группе отправляется запрос для отметки того, кто что заказал, а система справедливо рассчитывает налоги и другие расходы.

Безопасность и автоматическое обновление паролей

Сегодня создания сложных паролей уже недостаточно, так как риск утечки данных (дата бреач) на различных платформах остается высоким. В рамках iOS 27 новое приложение для паролей от Apple с помощью искусственного интеллекта не только выявляет слабые пароли, но и позволяет обновлять их автоматически. AI заходит на сайты от имени пользователя и заменяет скомпрометированные пароли на более безопасные версии, что избавляет пользователя от лишних ручных действий.

Приложение Сообщения (Мессагес) также стало значительно умнее. Теперь система понимает контекст переписки и предлагает действия, выполняемые одним нажатием (оне-тап суггестионс). Например, если собеседник просит что-то напомнить, iPhone сразу предложит добавить эту задачу в приложение Напоминания (Реминдерс). Если кто-то хочет назначить встречу, появится кнопка создания события в приложении Календарь (Календар).

Медиа и система умных предложений

В работе с фотографиями Apple Intelligence также демонстрирует свое превосходство. Если друг попросит прислать фото с прошлого мероприятия, система отберет именно нужные снимки с помощью ключевых слов, геолокации и функции распознавания людей в Фотос Либрарй. Эти функции сейчас доступны разработчикам в бета-версии и, как ожидается, будут представлены широкой публике осенью.

В целом, нововведения в iOS 27 охватывают следующие направления:

  • умное распределение ресторанных чеков через Apple Каш;
  • автоматическое обновление паролей на сайтах, где произошла утечка данных;
  • управление календарем и напоминаниями на основе содержания сообщений;
  • быстрый поиск и отправка нужного контента из библиотеки фотографий.
Эти обновления показывают, что подход Apple к искусственному интеллекту не ограничивается только чат-ботами, а направлен на то, чтобы сделать каждый элемент операционной системы более полезным для пользователя. Для пользователей из Узбекистана эти удобства, особенно в части безопасности паролей и работы с сообщениями, несомненно, значительно упростят повседневную цифровую жизнь.

AppleiPhoneiOS 27Искусственный ИнтеллектApple Intelligence
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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