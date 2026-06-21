Бум искусственного интеллекта может ускорить инфляцию в Южной Корее

Центральный банк Южной Кореи предупредил, что огромные бонусы, выплачиваемые сотрудникам технологических гигантов Samsung Electronics и SK hynix, создают риск для ценовой стабильности в национальной экономике. Согласно отчету регулятора, эти выплаты, вызванные беспрецедентным спросом в сфере искусственного интеллекта (AI), могут создать цепную реакцию, что приведет к необоснованному росту заработных плат по всей стране и ускорению инфляции. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

По данным Центрального банка, в первом квартале текущего года специальные выплаты в IT-секторе выросли на 60,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в других отраслях экономики этот показатель составил всего 2,1%. Такой огромный разрыв серьезно беспокоит представителей денежно-кредитной политики, так как высокие доходы напрямую влияют на цены на потребительском рынке.

Эффект «суперцикла» на рынке полупроводников

Основным драйвером этого финансового роста считается бум на рынке высокоскоростной памяти (HBM), необходимой для систем искусственного интеллекта. По сообщению ixbt.com, глобальный спрос на чипы DRAM и NAND принес компаниям Samsung и SK hynix рекордную прибыль. В результате компании вывели систему распределения доходов с сотрудниками на новый уровень.

В настоящее время SK hynix направляет почти 10% своей операционной прибыли на стимулирование сотрудников. Samsung же под давлением профсоюзов решила выделить 10,5% прибыли полупроводникового подразделения в качестве бонусов. Эти цифры подняли годовой доход рядовых сотрудников до невероятного уровня.

Например, инженер подразделения Samsung Foundry с базовой зарплатой около 52 400 долларов может получить до 410 000 долларов вместе с дополнительными бонусами. В SK hynix, при условии успешного завершения финансового года, выплаты, по прогнозам, могут достичь 700–900 тысяч долларов. Подобные «точечные сверхвысокие доходы» приводят к росту потребительских цен на 0,05 процентного пункта примерно через пять месяцев.

Социальные и экономические последствия

Глава Центрального банка Южной Кореи Син Хён Сон предупредил, что во втором полугодии инфляционное давление может усилиться и приблизиться к отметке 3%. В настоящее время банк удерживает ключевую ставку на уровне 2,50%, однако огромный вес технологического сектора в экономике осложняет ситуацию. Влияние бонусов уже стало заметно и в других сферах:

Профсоюзы в других отраслях, ссылаясь на рекордные бонусы, требуют повышения минимальной заработной платы;

В провинции Кёнгидо, где расположены заводы Samsung и SK hynix, резко выросли продажи люксовых товаров и общие потребительские расходы;

На рынке труда возникает риск оттока кадров исключительно в высокооплачиваемые технологические компании.

Учитывая широкое присутствие южнокорейских технологий и бытовой техники на рынке Узбекистана, экономические изменения в этой стране и рост производственных затрат в долгосрочной перспективе могут косвенно повлиять и на цены экспортируемых товаров. Пока правительство Южной Кореи пытается сохранить баланс между богатством, принесенным искусственным интеллектом, и экономической стабильностью.