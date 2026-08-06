Suno начинает маркировать песни, созданные с помощью искусственного интеллекта

Популярная платформа Suno, позволяющая создавать музыку с помощью искусственного интеллекта, объявила о внедрении новых инструментов для маркировки своих треков специальными обозначениями, ограничения их скачивания и защиты авторских прав. Согласно публикации TechCrunch и заявлению компании, эти меры рассматриваются как важный шаг на фоне серии судебных исков со стороны музыкальных лейблов и объединений артистов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Основатель и генеральный директор Suno Майки Шульман в своём блоге отметил, что платформа стремится поддерживать оригинальное творчество и одновременно давать большему числу людей возможность создавать музыку с помощью инструментов искусственного интеллекта. Однако в последнее время одной из главных спорных тем стали попытки некоторых пользователей загружать созданные ИИ песни на другие стриминговые платформы, обманывать системы и получать доход.

Защита авторских прав и аудиотреков

Согласно новой политике, Suno начнёт использовать аудиометки (ватермаркинг) и цифровые отпечатки, чтобы предотвращать злоупотребления на других стриминговых платформах. Пока неизвестно, будет ли компания использовать систему Сйнт ИД от Google или внедрит собственную. Кроме того, стартап заключил соглашение с Мусиксматч, поставщиком текстов песен, и интегрировал его систему выявления нарушений авторских прав Сентинал.

«Эти инструменты созданы так, чтобы быть устойчивыми и защищёнными от подделок, не влияя на впечатления от прослушивания», говорит Майки Шульман. По его словам, главная задача компании — предоставить артистам и платформам инструменты прозрачности и упростить сотрудничество во всей отрасли.

Правила сообщества и юридические проблемы

Компания также сообщила о разработке новой политики скачивания, которая ограничит массовое распространение на стриминговых платформах. Одновременно Suno внесла изменения в правила сообщества, категорически запретив «вводящие в заблуждение аудиоматериалы, выдаваемые за настоящие» и «несанкционированное использование голоса или внешности реального человека».

Эти изменения происходят в период серьёзных юридических проблем, с которыми столкнулся стартап. Компании Универсал Мусик Груп (УМГ) и Sony Мусик Груп подали иск против Suno при поддержке американской ассоциации Рекординг Индустрй Ассокиатион оф Америка (РИАА). Немецкий суд также вынес решение в пользу лицензирующего агентства ГЭМА, заявив, что Suno нарушает авторские права. Кроме того, сообщалось, что в результате утечки данных, произошедшей в конце прошлого года, пострадали 55 миллионов пользователей, а в штате Массачусетс был подан коллективный иск.