Астрономы обнаружили первый джет черной дыры промежуточной массы

·49·Технологии
Астрономы обнаружили первый джет черной дыры промежуточной массы

Китайские астрономы и их международные коллеги впервые в истории исследований космоса зарегистрировали уникальное явление, связанное с джетом (потоком релятивистских частиц), образованным черной дырой промежуточной массы. Как сообщает иксбт.ком, оптическая вспышка транзиентного характера под названием АТ2019иджн впервые была обнаружена 31 мая 2019 года с помощью системы ЗТФ. Это открытие доказывает, что мощные процессы, подобные тем, что происходят у сверхмассивных черных дыр, могут наблюдаться и у других космических объектов. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно первоначальным наблюдениям, вспышка достигла исключительно высокой оптической яркости: ее абсолютная звездная величина составила −21,05. Однако специалистов удивило то, что, в отличие от обычных быстро затухающих ярких и голубых транзиентов, этот источник сохранял голубой цвет более 47 дней. Период полураспада в оптическом диапазоне составил 46,3 дня, а спустя 50 дней после вспышки температура все еще превышала 15 000 К.

Радионаблюдения и неожиданные результаты

Радионаблюдения, проведенные в ходе исследования, кардинально изменили научную картину. Оказалось, что событие АТ2019иджн не наблюдалось ни в обзоре ФИРСТ 1998 года, ни в радионаблюдениях ВЛАСС, выполненных за 613 дней до оптической вспышки. Однако через 412 дней после открытия система ВЛАСС зарегистрировала этот источник, и его яркость продолжила расти.

Абсолютный пик потока радиоволн наблюдался ровно на 641-й день. Плотность радиопотока на этом пике достигла 2 × 10³¹ ерг/с/Гс. Этот показатель оказался примерно в два раза выше, чем у любого быстрого оптического транзиента или вспышки сверхновой на сопоставимых сроках.

Модельный анализ и будущие наблюдения

Анализ данных телескопов ВЛА, АСКАП и уГМРТ показал, что радиоизлучение сформировалось посредством синхротронного механизма в ударной волне, возникшей при столкновении джета с межзвездной средой. Согласно полученным моделям, джет был направлен в сторону от Земли, а его первоначальное излучение осталось незаметным из-за релятивистского эффекта направленного излучения.

По мнению ученых, наблюдавшийся радиопик соответствует моменту, когда джет замедлил движение, а его излучение расширилось в конус наблюдения. Изучение этого редкого явления в будущем станет важной методологической основой для поиска подобных скрытых черных дыр с помощью радионаблюдений, продолжаемых с определенной задержкой после оптической вспышки.

Черная ДыраАстрономияНаучное ОткрытиеРадиоастрономияКосмос
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Abror Shuhratov
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