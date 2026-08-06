Мохамед Салах подписал контракт с турецким клубом «Трабзонспор»

·72·Спорт
Мохамед Салах подписал контракт с турецким клубом «Трабзонспор»

Египетский звёздный нападающий Мохамед Салах официально присоединился к турецкому клубу «Трабзонспор» и подписал двухлетний контракт. После ухода из «Ливерпуля» футболист на правах свободного агента перебрался в турецкую Суперлигу. Об этом сообщает Goal.com .

В среду на прошлой неделе 34-летний вингер прибыл в Трабзон, чтобы завершить переговоры и оформить соглашение. В четверг клуб «Трабзонспор» объявил об этом громком трансфере, положив конец всем излишним слухам о будущем игрока.

Яркое завершение периода в «Ливерпуле»

Так завершился незабываемый девятилетний период Мохамеда Салаха в мерсисайдском клубе. Опытный футболист, которого считают одним из самых результативных нападающих в истории английского футбола, провёл за «красных» 442 матча во всех турнирах, забил 257 голов и отдал 123 результативные передачи.

В составе «Ливерпуля» он выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги. Однако его последний сезон на «Энфилде» выдался непростым: нападающий забил всего 7 голов в 27 матчах Премьер-лиги и впервые в карьере не достиг двузначного показателя.

Трабзон и новые цели

Тысячи болельщиков встретили опытного футболиста, прибывшего в аэропорт Трабзона. С гордостью надев форму новой команды, Салах не скрывал своего удивления от столь огромного внимания со стороны фанатов.

&лдкуо;Я очень рад оказаться в этой невероятной атмосфере. Раньше я никогда не видел ничего подобного. Здесь около 25 тысяч человек — это просто невероятно! Я добился всего, чего хотел. Теперь я хочу испытать вкус успеха и в «Трабзонспоре»,&рдкуо; — отметил футболист на церемонии встречи.

Салах также активно выступает на международной арене: недавно он вывел сборную Египта в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. На этой стадии египтяне вели с разницей в два гола в матче против действующего чемпиона Аргентины, но в итоге потерпели поражение со счётом 3:2.

Мохамед СалахТрабзонспорЛиверпульТурецкая СуперлигаТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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