Ливерпуль работает над трансфером Джеда Спенса

Защитник сборной Англии Джед Спенс, который привлёк внимание своей уверенной игрой на чемпионате мира, стал одним из главных героев трансферного рынка. Как сообщает Goal.com, «Ливерпуль» серьёзно рассматривает возможность подписать футболиста во время летнего трансферного окна. После яркого выступления на чемпионате мира в Северной Америке трансферная стоимость 25-летнего защитника резко выросла. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, главный тренер «Ливерпуля» ищет новые таланты, чтобы ещё больше усилить линию обороны команды. Среди кандидатов особенно выделяется Джед Спенс, который является главной целью клуба. Футболист лондонского «Тоттенхэма», выступавший на правах аренды за несколько команд, включая «Ренн», «Лидс Юнайтед» и «Дженоа», лишь к концу сезона-2025/26 сумел обрести свою лучшую игровую форму.

Будущее Спенса в «Тоттенхэме» и трансферная стоимость

Несмотря на это, будущее футболиста в «Тоттенхэме» пока остаётся неопределённым. Главный тренер клуба Роберто Де Дзерби рассчитывает на Педро Порро и Энди Робертсона как на основных фланговых защитников, поэтому вероятность перехода Спенса в другую команду оценивается высоко. Новый контракт с лондонским клубом, подписанный в августе прошлого года и рассчитанный до июня 2028 года, даёт «Тоттенхэму» преимущество на переговорах.

Руководство клуба не намерено продавать своего ведущего футболиста по заниженной цене. По данным источников, «Тоттенхэм» готов отпустить игрока, если получит достойное предложение примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Однако «красные» не являются единственными претендентами: членом сборной Англии также интересуются другие топ-клубы Европы.

Интерес «Интера» и конкуренция

В борьбе за Спенса миланский « Интер » также демонстрирует серьёзные намерения. После перехода Дензела Дюмфриса в «Реал Мадрид» миланцы определили именно английского футболиста в качестве главного кандидата на усиление фланга обороны. Итальянский гранд готов даже увеличить трансферный бюджет ради игрока, который, как ожидается, впишется в тактическую схему Кристиана Киву.

Директоры «Интера» Беппе Маротта и Пьеро Аузилио опасаются дальнейшего роста стоимости футболиста и пытаются как можно скорее закрыть сделку. «Ливерпуль» же надеется склонить игрока на свою сторону благодаря привлекательному проекту главного тренера. Ожидается, что до закрытия трансферного окна ситуация вокруг этого защитника станет ещё более напряжённой.