Поставлены сверхстойкие датчики для российских АЭС

·60·Технологии
Поставлены сверхстойкие датчики для российских АЭС

Холдинг Росел, входящий в государственную корпорацию Ростек, передал заказчику первую партию магнитоконтактных датчиков «Вулкан», предназначенных для атомных электростанций. По данным иксбт.ком, эти устройства рассчитаны на работу в системах трубопроводов высокого давления и способны непрерывно функционировать даже в самых тяжелых условиях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Герметичные датчики устанавливаются внутри задвижек паропроводов и строго контролируют процесс их закрытия. По словам специалистов, новые устройства полностью отвечают самым высоким требованиям безопасности и надежности в энергетике.

Технические возможности и прочность

Датчики «Вулкан» отличаются тем, что предназначены для эксплуатации в чрезвычайно тяжелых условиях. В частности, устройства выдерживают высокие температуры до 350 градусов. Кроме того, они устойчивы к сильным ударам и полностью сохраняют работоспособность даже при землетрясении максимальной расчетной силы, принятой для территории станции.

Одно из главных преимуществ устройства заключается в том, что для работы ему не требуется отдельное электропитание. По сравнению с традиционными датчиками Холла эти герконовые устройства имеют меньшие размеры и демонстрируют высокий уровень надежности.

Срок службы и эксплуатация

Согласно представленным данным, рабочий ресурс этих датчиков рассчитан на выполнение до 5 миллиардов циклов включения и отключения. Это позволяет использовать их на протяжении многих лет без замены.

Корпус устройств изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что дополнительно повышает их устойчивость к агрессивной среде. В результате гарантированный срок службы датчиков составляет 12 лет.

RostecАЭСДатчикиТехнологииНовости
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Производитель модульных компьютеров сообщил об утечке данныхПроизводитель модульных компьютеров сообщил об утечке данныхСегодня, 21:20Cloudflare представила браузер Китесурф для агентов искусственного интеллектаCloudflare представила браузер Китесурф для агентов искусственного интеллектаСегодня, 21:20В США потратили 4 млрд долларов на отмену проектов офшорных ветроэлектростанцийВ США потратили 4 млрд долларов на отмену проектов офшорных ветроэлектростанцийСегодня, 20:24SpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в ТехасеSpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в ТехасеСегодня, 19:57Китайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасностиКитайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасностиСегодня, 19:29Airbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллектаAirbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллектаСегодня, 19:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет