Поставлены сверхстойкие датчики для российских АЭС

Холдинг Росел, входящий в государственную корпорацию Ростек, передал заказчику первую партию магнитоконтактных датчиков «Вулкан», предназначенных для атомных электростанций. По данным иксбт.ком, эти устройства рассчитаны на работу в системах трубопроводов высокого давления и способны непрерывно функционировать даже в самых тяжелых условиях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Герметичные датчики устанавливаются внутри задвижек паропроводов и строго контролируют процесс их закрытия. По словам специалистов, новые устройства полностью отвечают самым высоким требованиям безопасности и надежности в энергетике.

Технические возможности и прочность

Датчики «Вулкан» отличаются тем, что предназначены для эксплуатации в чрезвычайно тяжелых условиях. В частности, устройства выдерживают высокие температуры до 350 градусов. Кроме того, они устойчивы к сильным ударам и полностью сохраняют работоспособность даже при землетрясении максимальной расчетной силы, принятой для территории станции.

Одно из главных преимуществ устройства заключается в том, что для работы ему не требуется отдельное электропитание. По сравнению с традиционными датчиками Холла эти герконовые устройства имеют меньшие размеры и демонстрируют высокий уровень надежности.

Срок службы и эксплуатация

Согласно представленным данным, рабочий ресурс этих датчиков рассчитан на выполнение до 5 миллиардов циклов включения и отключения. Это позволяет использовать их на протяжении многих лет без замены.

Корпус устройств изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что дополнительно повышает их устойчивость к агрессивной среде. В результате гарантированный срок службы датчиков составляет 12 лет.