Искусственный интеллект и видео: Фика Джобс революционизирует процесс найма

На современном рынке труда процесс подачи резюме и ожидания ответа часто превращается в неэффективный и непрозрачный этап. Стартап Фика Джобс, основанный в Стокгольме, представил новую платформу для проведения видеоинтервью с помощью агентов искусственного интеллекта (AI), чтобы решить эту проблему. На начальном этапе развития проект успешно привлек инвестиции в размере 4 миллионов долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Платформа Фика Джобс напоминает своеобразный гибрид традиционного LinkedIn и развлекательного формата TikTok. Здесь кандидаты представляют себя через короткие видеопрофили вместо сухих текстовых анкет. По данным TechCrunch, привлеченные средства будут направлены на совершенствование платформы, расширение команды и масштабный дебют на глобальном рынке в конце этого года.

Как проходит собеседование с АИ-агентами?

Для соискателей процесс начинается с привязки профиля LinkedIn к платформе. После этого искусственный интеллект , работающий на базе модели Gemini от Google, анализирует опыт кандидата и формирует персонализированные вопросы. Кандидат проходит примерно 10-минутное видеоинтервью с АИ-агентом.

По завершении интервью система автоматически выделяет наиболее важные ответы в короткие видеофрагменты и размещает их в профиле кандидата. Основное преимущество системы заключается в том, что пользователю не нужно заново подавать заявку на каждую новую вакансию. Работодатели смогут легко находить подходящих специалистов в базе готовых видеопрофилей.

Аспекты важнее, чем в резюме

Основатели стартапа Якоб и Александр Дюбуа пришли к этой идее из-за трудностей, с которыми столкнулись в своих предыдущих проектах. По их словам, резюме многих талантливых кандидатов не привлекают внимания, однако в живом общении их энтузиазм и потенциал становятся заметны сразу. «Данные на бумаге не могут полностью раскрыть коммуникативные навыки и характер человека», — говорит Якоб Дюбуа.

В отличие от других конкурентов на рынке, Фика Джобс является не просто инструментом отбора для работодателя, но и площадкой, позволяющей кандидатам проявить свою индивидуальность. Ожидается, что это будет особенно полезно для молодых специалистов, только начинающих карьеру, и тех, кто хочет сменить сферу деятельности.

На рынке труда Узбекистана в последние годы также наблюдается цифровая трансформация. Популяризация таких платформ, как Фика Джобс, позволит местным ХР-специалистам на начальном этапе определять не только технические навыки кандидатов, но и их соответствие корпоративной культуре (културал фит). Это значительно сэкономит время и затраты на найм.