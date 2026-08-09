В даркнет утекли секретные чертежи самолетов Boeing

В даркнете выставили на продажу важные технические документы и инженерные чертежи, принадлежащие Boeing — одному из ведущих производителей мировой авиации. Этот инцидент может представлять серьезную угрозу не только корпоративной безопасности, но и международному экспортному контролю. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, неизвестный хакер выставил на продажу крупный архив общим объемом 70 GB. Эти документы непосредственно связаны с производством лайнеров Boeing 737 и Boeing 787, а их стоимость оценивается в 200 тысяч долларов США. При этом продавец заявил о готовности обсудить цену.

Состав и источник утекших данных

По мнению специалистов, предполагаемым источником данных может быть действующая в США компания СЭКИСУИ Аероспаке, принадлежащая японской корпорации Секисуи Чемикал. Предприятие производит авиационные компоненты из композитных и термопластичных материалов и считается одним из ключевых поставщиков для программ Boeing.

По утверждению продавца, полученный архив содержит следующие важные технические материалы:

Рабочие чертежи в формате ПДФ и инженерные СТЭП-файлы

Трехмерные (3Д) модели, а также спецификации материалов и комплектующих

Сведения о производственном оборудовании и описание технологических процессов изготовления деталей

Каталожные номера Boeing, а также документы, относящиеся к фюзеляжу, крыльям, силовым конструкциям и элементам интерьера

Вопросы безопасности и экспортного контроля

Специалисты особо отмечают, что среди представленных данных могут находиться документы со специальной маркировкой, регулируемой экспортным контролем США. Если эти файлы действительно подлинны и достоверны, их продажа третьим лицам может привести к нарушению строгих американских ограничений на передачу и экспорт технической информации.

Для справки: СЭКИСУИ Аероспаке не ограничивается сотрудничеством только с Boeing. Среди клиентов и партнеров компании также крупные аэрокосмические организации, включая Спирит АероСйстемс, Триумф Груп, NASA, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Однако официального подтверждения того, что эта масштабная утечка затронула секретные материалы других организаций, пока нет.