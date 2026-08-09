Остаток японской ракеты в космосе сфотографировали с исключительной точностью

·85·Технологии
Остаток японской ракеты в космосе сфотографировали с исключительной точностью

Компания ХЭО, работающая в сфере космических исследований, с помощью технологии съёмки объектов за пределами Земли запечатлела с исключительно высоким разрешением отработавшую ступень японской ракеты, оставшуюся в космосе. Уникальный кадр был сделан с расстояния всего 12 км, а его детализация составила около 5 см на пиксель. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, съёмка проводилась на основе разработанной ХЭО технологии Нон-Эарт Имагинг. Такой подход позволяет с высоким качеством фиксировать спутники, обломки ракет и другие космические объекты непосредственно с орбиты.

Мониторинг космического мусора

По объяснению специалистов, полученное изображение помогает оценить не только внешний вид объекта, но и его поведение в космосе. На снимках отчётливо видна вытянутая корпусная ступень ракеты Х-ИИА, относящейся к японской космической программе и оставшейся на орбите.

Представители компании сообщили, что такие крупные объекты нередко могут находиться в состоянии гравитационно-градиентной стабилизации. Из-за различного воздействия земного притяжения на разные части космического аппарата его ориентация в пространстве постепенно формируется определённым образом.

Научное и практическое значение

Благодаря текущим наблюдениям специалисты смогли проверить, насколько реальное движение отработавшей ступени ракеты соответствует рассчитанным математическим моделям. Полученные кадры позволяют оценить вращение и пространственную ориентацию объекта, а также регулярно отслеживать изменения его состояния.

Такие данные играют важную роль в контроле космического мусора и предотвращении потенциально опасных сближений. Чем точнее операторы понимают, как неуправляемые объекты движутся по орбите, тем эффективнее они могут прогнозировать риски для работающих спутников.

Эта попытка знаменует начало этапа, на котором космический мусор наблюдают не просто как обычную точку на радарах, а как реальный объект, требующий непосредственного изучения.

Космический МусорРакета H-IIAКомпания HEONon-Earth ImagingКосмические Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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