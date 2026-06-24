Telegram снова заработал в Индии: приложение вернулось в Google Play

После временных ограничений, введенных правительством Индии, мессенджер Telegram официально вернулся на платформу Google Play в стране. Приложение снова стало доступно для скачивания после нескольких дней блокировки. Это решение стало долгожданной новостью для миллионов пользователей в Индии, которая является одним из крупнейших рынков для мессенджера. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Напомним, что ограничения на работу сервиса Telegram были введены с 16 июня текущего года. Причиной стала утечка вопросов национального квалификационного экзамена для поступления в медицинские вузы через мессенджер. В результате этого инцидента результаты экзаменов были аннулированы, и были назначены пересдачи. Правительство приняло решение приостановить работу сервиса для контроля ситуации.

Причины блокировки и решение суда

По данным иксбт.ком, 17 июня Telegram был удален как из Google Play, так и из App Store. Позже, 19 июня, Верховный суд Дели признал действия правительства законными. В решении суда было подчеркнуто, что для временной блокировки мессенджера имелись достаточные основания в целях обеспечения национальной безопасности и прозрачности системы образования.

Блокировка мессенджера вызвала неожиданный технологический тренд в стране. Сообщается, что в течение суток после введения ограничений количество скачиваний ВПН-приложений в Индии достигло 919 000. Это самый высокий рекорд, зафиксированный с начала 2025 года, что показало нежелание пользователей отказываться от своих средств связи.

Реакция Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя ситуацию, отметил, что блокировка затронула почти 150 миллионов пользователей в Индии. По его словам, подобные меры не решают проблему утечки данных, так как распространение материалов просто перемещается на другие платформы.

В настоящее время пользователи Android могут свободно скачивать приложение, в то время как в App Store для устройств iOS продолжаются работы по восстановлению доступа. По мнению экспертов, в ближайшие часы владельцы устройств Apple также получат возможность полноценно пользоваться мессенджером.

Эта новость значима и для пользователей из Узбекистана, так как Telegram является самым популярным средством связи в нашей стране. Подобные блокировки в глобальном масштабе вновь поднимают на повестку дня вопросы политики безопасности платформы и её сотрудничества с государствами.