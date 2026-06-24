Telegram снова заработал в Индии: приложение вернулось в Google Play

·31·Технологии
Telegram снова заработал в Индии: приложение вернулось в Google Play

После временных ограничений, введенных правительством Индии, мессенджер Telegram официально вернулся на платформу Google Play в стране. Приложение снова стало доступно для скачивания после нескольких дней блокировки. Это решение стало долгожданной новостью для миллионов пользователей в Индии, которая является одним из крупнейших рынков для мессенджера. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Напомним, что ограничения на работу сервиса Telegram были введены с 16 июня текущего года. Причиной стала утечка вопросов национального квалификационного экзамена для поступления в медицинские вузы через мессенджер. В результате этого инцидента результаты экзаменов были аннулированы, и были назначены пересдачи. Правительство приняло решение приостановить работу сервиса для контроля ситуации.

Причины блокировки и решение суда

По данным иксбт.ком, 17 июня Telegram был удален как из Google Play, так и из App Store. Позже, 19 июня, Верховный суд Дели признал действия правительства законными. В решении суда было подчеркнуто, что для временной блокировки мессенджера имелись достаточные основания в целях обеспечения национальной безопасности и прозрачности системы образования.

Блокировка мессенджера вызвала неожиданный технологический тренд в стране. Сообщается, что в течение суток после введения ограничений количество скачиваний ВПН-приложений в Индии достигло 919 000. Это самый высокий рекорд, зафиксированный с начала 2025 года, что показало нежелание пользователей отказываться от своих средств связи.

Реакция Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя ситуацию, отметил, что блокировка затронула почти 150 миллионов пользователей в Индии. По его словам, подобные меры не решают проблему утечки данных, так как распространение материалов просто перемещается на другие платформы.

В настоящее время пользователи Android могут свободно скачивать приложение, в то время как в App Store для устройств iOS продолжаются работы по восстановлению доступа. По мнению экспертов, в ближайшие часы владельцы устройств Apple также получат возможность полноценно пользоваться мессенджером.

Эта новость значима и для пользователей из Узбекистана, так как Telegram является самым популярным средством связи в нашей стране. Подобные блокировки в глобальном масштабе вновь поднимают на повестку дня вопросы политики безопасности платформы и её сотрудничества с государствами.

TelegramИндияGoogle PlayPavel DurovТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Правительство Индии установило жесткий контроль над платформой TelegramПравительство Индии установило жесткий контроль над платформой TelegramСегодня, 14:25Новый рекорд Huawei: продажи серии Мате 80 превысили 7 миллионовНовый рекорд Huawei: продажи серии Мате 80 превысили 7 миллионовСегодня, 12:56Xiaomi представила свое первое НАС-хранилище: цены и возможностиXiaomi представила свое первое НАС-хранилище: цены и возможностиСегодня, 12:22Представлен Redmi К90 Ultra: аккумулятор 8500 mAh и система активного охлажденияПредставлен Redmi К90 Ultra: аккумулятор 8500 mAh и система активного охлажденияСегодня, 11:52Космический корабль Soyuz MS-29 прошел испытания: солнечные панели готовы к полетуКосмический корабль Soyuz MS-29 прошел испытания: солнечные панели готовы к полетуСегодня, 11:26Пузырь и беспрецедентный рост рынка искусственного интеллекта: инвесторы предупреждают о рисках новой эрыПузырь и беспрецедентный рост рынка искусственного интеллекта: инвесторы предупреждают о рисках новой эрыСегодня, 11:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео