Xiaomi представила умную мультиварку, которая готовит мясо за 15 минут

Китайский технологический гигант Xiaomi расширил линейку кухонной техники новой умной мультиваркой-скороваркой Mijia Смарт Электрик Прессуре Кукер 2 Pro. Устройство привлекает внимание кулинаров не только высокой мощностью, но и способностью значительно сократить время приготовления блюд. Новая модель отличается от традиционной кухонной техники современными функциями и возможностью управления через смартфон. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основным техническим преимуществом устройства является система индукционного нагрева (ИХ) мощностью 2200 В. Для сравнения, мощность обычных мультиварок обычно составляет около 1000 В. По данным иксбт.ком, такая высокая мощность обеспечивает равномерный нагрев каждой точки чаши, что напрямую положительно влияет на вкус и качество блюда. Чаша объемом 5 литров рассчитана на семью от 4 до 8 человек, при этом в ней можно одновременно приготовить до 2,5 кг мяса.

Быстрое приготовление и инновационные технологии

Mijia Смарт Электрик Прессуре Кукер 2 Pro использует технологию приготовления под давлением. Устройство способно работать при давлении до 112 кПа и температуре 120 °К. По заявлению производителя, это сокращает время приготовления примерно на 40 процентов. Например, для того чтобы даже самые жесткие мясные продукты стали легко отделяться от кости, достаточно всего 15 минут. Это крайне важный показатель для современных пользователей, желающих сэкономить время.

Еще одним удобством является наличие двух отдельных чаш в комплекте. Первая изготовлена из нержавеющей стали и предназначена для супов и рагу. Вторая имеет безфтористое керамическое покрытие и подходит для приготовления риса, каш и десертов. Использование разных чаш предотвращает смешивание запахов различных блюд.

Умное управление и система безопасности

Как и принято в продуктах Xiaomi, эта мультиварка оснащена умной системой. Она автоматически настраивает давление в зависимости от типа продукта. Также по завершении процесса приготовления предусмотрена функция быстрого сброса давления с помощью системы воздушного охлаждения. Это позволяет пользователю открыть крышку всего через 88 секунд после готовности блюда.

К вопросу безопасности также подошли серьезно: устройство оснащено 18-ступенчатой системой защиты. В нее входят:

постоянный контроль давления и температуры;

блокировка открытия крышки во время работы;

защита от перегрева;

дистанционное управление и мониторинг процесса через смартфон.

Mijia Смарт Электрик Прессуре Кукер 2 Pro сейчас продается на рынке Китая примерно за 130 долларов, однако с учетом различных скидок цена может быть ниже. Ожидается, что в ближайшее время устройство выйдет на глобальный рынок, включая магазины бытовой техники в Узбекистане. Xiaomi предоставляет на этот продукт 3-летнюю гарантию.