Figma представила новые функции, стирающие границы между дизайном и разработкой

·3·Технологии
Figma представила новые функции, стирающие границы между дизайном и разработкой

Figma, одна из самых популярных в мире платформ для дизайнеров и разработчиков, анонсировала свое очередное крупное обновление. Это обновление направлено на коренное изменение процесса работы над проектами: теперь на платформе появились слои кода (code layers), инструменты для работы с анимациями и расширенные возможности на базе искусственного интеллекта. Этот шаг призван максимально сблизить процессы дизайна и написания кода. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Команда Figma давно работала над интеграцией кода. Если в прошлом году компания наладила сотрудничество с такими системами, как Claude Code и Codex, то теперь слои кода были добавлены непосредственно в рабочую область (canvas). Эта функция позволяет командам клонировать репозитории и легко переносить потоки данных из кода в слои дизайна для тестирования. По данным ixbt.com, эта новинка значительно ускорит коммуникацию между специалистами.

Гармония дизайна и кода

Директор по продукту Figma Юки Ямашита подчеркнул, что новые слои кода позволят дизайнерам, продакт-менеджерам и разработчикам оперативно проверять идеи. По его словам, основной акцент здесь сделан не на написании идеального продакшн-кода, а на быстром исследовании новых направлений. Это помогает визуально рассматривать и обсуждать различные решения в командной среде.

Еще одним важным нововведением стало добавление анимаций, переходов (transitions) и 3D-трансформаций. Раньше дизайнеры были вынуждены использовать сторонние программы для создания анимаций, а затем переносить их в код, понятный разработчику. Теперь все анимационные эффекты можно создавать непосредственно внутри Figma и интегрировать их в проект.

Возможности искусственного интеллекта расширяются

Figma также значительно усовершенствовала своего помощника на базе искусственного интеллекта (AI). Теперь пользователи могут создавать специальные навыки для выполнения повторяющихся задач с помощью текстовых запросов (prompts). Кроме того, добавлена возможность подключения внешних инструментов, таких как Notion, Excel и GitHub, или прикрепления файлов. Это дает AI дополнительный контекст для лучшего понимания намерений пользователя.

Компания также разрешила пользователям создавать собственные плагины с помощью текстовых запросов. Например, теперь можно создавать сложные генераторы макетов или инструменты для трассировки векторных путей (vector path tracers) даже без знаний программирования. Это открывает путь к адаптации возможностей платформы под нужды каждого пользователя.

Инструмент Weavy, приобретенный Figma в прошлом году, также полностью интегрируется в платформу. В обновлении, ожидаемом до конца года, пользователи смогут выстраивать рабочие процессы Weavy прямо внутри Figma. Эти новости очень важны и для IT-специалистов и дизайнеров в Узбекистане, так как Figma является основным инструментом создания цифровых продуктов на местном рынке.

FigmaДизайнITИскусственный ИнтеллектПрограммирование
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Nodirbek Razzokov
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