Xiaomi готовит модель Redmi K90 Ultra для любителей игр

·1·Технологии
Xiaomi готовит модель Redmi K90 Ultra для любителей игр

Президент корпорации Xiaomi Лу Вэйбинг раскрыл важные подробности о своей следующей технологической новинке — смартфоне Redmi K90 Ultra. Это устройство станет не просто очередным флагманом, а претендует на установление новых стандартов в мире мобильного гейминга. Руководитель компании особо отметил, что в данной модели применен ряд инновационных технологий, направленных на максимальный комфорт и производительность игрового процесса. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

По сообщению издания ixbt.com, одним из главных преимуществ нового устройства станет его система охлаждения. Подтверждено, что модель Redmi K90 Ultra получит элемент активного охлаждения, который используется в более старшей версии Redmi K90 Max. Это обеспечит отсутствие перегрева смартфона даже в самых интенсивных игровых сессиях.

Система охлаждения и уникальные особенности

По данным инженеров Xiaomi, новая система способна снизить температуру устройства на 10 градусов всего за 100 секунд. Важно, что система активного охлаждения работает практически бесшумно — уровень шума не превышает 32 dB. Это позволяет пользователю полностью погрузиться в игровую атмосферу.

Также в смартфоне внедрена специальная технология оптимизации сетевого соединения. Эта система улучшает качество связи, особенно при игре в горизонтальном положении. Часто при удержании телефона двумя руками антенны перекрываются, что приводит к росту пинга, но Redmi K90 Ultra решает эту проблему на программном и аппаратном уровнях.

В плане технических характеристик устройство также обещает впечатляющие цифры. Согласно ранее распространившейся информации, смартфон будет оснащен аккумулятором рекордной емкостью 8500 mAh. Такой источник питания в сочетании с технологией быстрой зарядки мощностью 100 Вт позволит пользователю долгое время не зависеть от розетки.

Комбинация нового процессора и системы активного охлаждения позволит модели Redmi K90 Ultra уверенно конкурировать с самыми мощными игровыми флагманами на рынке. Xiaomi стремится занять лидерство в сегменте игровых смартфонов с помощью этой модели. Официальная дата презентации и цена устройства ожидаются в ближайшее время.

XiaomiRedmi K90 UltraСмартфонТехнологииМобильный Гейминг
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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