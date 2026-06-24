Определен самый мощный суперкомпьютер в мире: Китай сверг США с престола

·50·Технологии
Определен самый мощный суперкомпьютер в мире: Китай сверг США с престола

В мире технологий произошла настоящая битва титанов. В рейтинге Хигх Performance Линпак (ХПЛ) бенчмарка долгое время лидировали суперкомпьютеры США. Но на этот раз владелец трона сменился!

Новый китайский ЛинеШине был признан самой мощной машиной в мире, оставив позади передовые компьютеры Америки.

Космическая скорость: насколько мощный ЛинеШине?

Этот новый «технологический монстр» из Китая зафиксировал скорость в 2,198 эксафлопс . Это означает, что он работает на Эл Капитан — самом известном суперкомпьютере США, занимающем второе место, — на 22 процента быстрее .

Рейтинг ТОП-5 самых мощных суперкомпьютеров мира на данный момент выглядит следующим образом:

Место

Название компьютера

Страна

1-е место

ЛинеШине

Китай

2-е место

Эл Капитан

США

3-е место

Фронтиер

США

4-е место

Aurora

США

5-е место

ДжУПИТЭР Бустер

Германия

Что внутри? Мощный ответ на международные ограничения

Самое интересное, что этот суперкомпьютер был создан в условиях жестких технологических ограничений и санкций, введенных странами Запада против Китая. Поэтому ЛинеШине полностью опирается на собственные китайские разработки:

  • Сердце: работает на базе отечественных китайских процессоров ЛКс2 .

  • Система: под управлением разработанной в Китае операционной системы Кйлин .

  • Энергопотребление: Для стабильной работы системы потребляется примерно 42,2 МВт электроэнергии.

  • Расположение: Представленный в апреле этого года центр был разработан центром облачных вычислений Шэньчжэня и расположен в Национальном центре суперкомпьютеров Шэньчжэня (НСКС).

По словам главного разработчика Лу Юйтуна, ЛинеШине работает не просто ради сухих цифр. Он служит как для глобальных научных целей (климат, медицина), так и для решения задач самого популярного сегодня искусственного интеллекта (AI).

Исторический шаг и великое возвращение

Китайские суперкомпьютеры впервые с 2017 года снова поднялись на первое место в мировом рейтинге. Для Китая это не просто победа, а большой политический и технологический успех.

Те Валл Стрит Джурнал пишет, что Национальный центр суперкомпьютеров Шэньчжэня объяснил это достижение так:

«Несмотря на иностранные технологические ограничения, этот успех является историческим шагом в формировании независимой программно-аппаратной экосистемы для индустрии суперкомпьютеров Китая».

В общем, гонка в мире технологий вышла на новый уровень. Теперь очень интересно, как США и Европа ответят на этот «импульс» Китая!

КитайСШАLineShineEl CapitanШэньчжэнь
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила компактную кофемашину Mijia Портабле Коффи Мачине для поездокXiaomi представила компактную кофемашину Mijia Портабле Коффи Мачине для поездокСегодня, 22:58Новые российские пассажирские самолеты Ту-214 начнут поставляться с 2027 годаНовые российские пассажирские самолеты Ту-214 начнут поставляться с 2027 годаСегодня, 22:24Дизер запустил функцию Ремикс Лаб: теперь фанаты могут легально создавать ремиксыДизер запустил функцию Ремикс Лаб: теперь фанаты могут легально создавать ремиксыСегодня, 22:24В поиске идеального Андроид-смартфона: представлен концепт «телефона мечты»В поиске идеального Андроид-смартфона: представлен концепт «телефона мечты»Сегодня, 22:24Facebook представил специальное АИ-приложение для создателей контентаFacebook представил специальное АИ-приложение для создателей контентаСегодня, 22:20Космодромы США на грани кризиса: количество ракет превышает возможности инфраструктурыКосмодромы США на грани кризиса: количество ракет превышает возможности инфраструктурыСегодня, 21:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч