Определен самый мощный суперкомпьютер в мире: Китай сверг США с престола

В мире технологий произошла настоящая битва титанов. В рейтинге Хигх Performance Линпак (ХПЛ) бенчмарка долгое время лидировали суперкомпьютеры США. Но на этот раз владелец трона сменился!

Новый китайский ЛинеШине был признан самой мощной машиной в мире, оставив позади передовые компьютеры Америки.

Космическая скорость: насколько мощный ЛинеШине?

Этот новый «технологический монстр» из Китая зафиксировал скорость в 2,198 эксафлопс . Это означает, что он работает на Эл Капитан — самом известном суперкомпьютере США, занимающем второе место, — на 22 процента быстрее .

Рейтинг ТОП-5 самых мощных суперкомпьютеров мира на данный момент выглядит следующим образом:

Место Название компьютера Страна 1-е место ЛинеШине Китай 2-е место Эл Капитан США 3-е место Фронтиер США 4-е место Aurora США 5-е место ДжУПИТЭР Бустер Германия

Что внутри? Мощный ответ на международные ограничения

Самое интересное, что этот суперкомпьютер был создан в условиях жестких технологических ограничений и санкций, введенных странами Запада против Китая. Поэтому ЛинеШине полностью опирается на собственные китайские разработки:

Сердце: работает на базе отечественных китайских процессоров ЛКс2 .

Система: под управлением разработанной в Китае операционной системы Кйлин .

Энергопотребление: Для стабильной работы системы потребляется примерно 42,2 МВт электроэнергии.

Расположение: Представленный в апреле этого года центр был разработан центром облачных вычислений Шэньчжэня и расположен в Национальном центре суперкомпьютеров Шэньчжэня (НСКС).

По словам главного разработчика Лу Юйтуна, ЛинеШине работает не просто ради сухих цифр. Он служит как для глобальных научных целей (климат, медицина), так и для решения задач самого популярного сегодня искусственного интеллекта (AI).

Исторический шаг и великое возвращение

Китайские суперкомпьютеры впервые с 2017 года снова поднялись на первое место в мировом рейтинге. Для Китая это не просто победа, а большой политический и технологический успех.

Те Валл Стрит Джурнал пишет, что Национальный центр суперкомпьютеров Шэньчжэня объяснил это достижение так:

«Несмотря на иностранные технологические ограничения, этот успех является историческим шагом в формировании независимой программно-аппаратной экосистемы для индустрии суперкомпьютеров Китая».

В общем, гонка в мире технологий вышла на новый уровень. Теперь очень интересно, как США и Европа ответят на этот «импульс» Китая!