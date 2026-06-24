Facebook представил специальное АИ-приложение для создателей контента

Корпорация Meta радикально обновила инструмент Креатор Студио для создателей контента (креаторов) в сети Facebook, представив его в виде отдельного АИ-компаньона. Это новое приложение поможет авторам расширять свою аудиторию, анализировать эффективность контента и автоматизировать взаимодействие с подписчиками. Данный шаг является стратегическим действием Facebook по укреплению своих позиций в борьбе с такими конкурентами, как TikTok и YouTube. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Основной особенностью нового приложения является встроенный помощник Facebook AI. Эта интеллектуальная система предоставляет персонализированные рекомендации, основываясь на стиле автора, результатах предыдущих постов и интересах аудитории. По словам представителей Meta, ожидается, что эта технология избавит креаторов от необходимости использовать сторонние инструменты, такие как ChatGPT. Теперь генерация идей и аналитическая работа будут происходить непосредственно внутри экосистемы.

Новая эра анализа и коммуникации

Вместо изучения сложных графиков и таблиц приложение позволяет получать информацию в формате простого диалога. Например, пользователь может спросить у AI: «Когда мне лучше опубликовать пост?» или «О чем в основном говорят люди в комментариях?». Система не только отвечает на вопросы, но и анализирует дополнительные запросы о том, как менялся состав аудитории с течением времени.

Кроме того, приложение Креатор Студио включает инструмент для работы с комментариями на базе AI. Он выделяет самые важные мнения и готовит черновики ответов в уникальном стиле автора. Креаторы могут отредактировать эти готовые ответы и опубликовать их только после подтверждения. Это помогает не пропустить важные сообщения среди тысяч комментариев.

Поток новых приложений от Meta

Обзор эффективности последнего опубликованного поста;

Отслеживание прогресса в достижении поставленных целей;

Определение важных комментариев, требующих ответа.

Приложение ежедневно предоставляет пользователю список основных приоритетных задач. В него входят:

Этот проект является частью политики активного расширения компании Meta в последнее время. Ранее компания запустила приложение Форум в стиле Reddit для Facebook Групс и программу Инстантс для обмена исчезающими фотографиями с друзьями в Instagram. По сообщению Те Нью-Йорк Тимес, в настоящее время компания работает над еще одним приложением под названием Арена, напоминающим рынок прогнозов.

Как пишет издание Те Валл Стрит Джурнал, Марк Цукерберг отметил сотрудникам, что благодаря AI эффективность работы повысилась, и это позволит компании создавать больше новых приложений быстрее, чем когда-либо в истории. Сейчас новое приложение АИ-компаньона проходит тестирование с ограниченной группой креаторов и в ближайшее время будет представлено широкой публике.