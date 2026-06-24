Космодромы США на грани кризиса: количество ракет превышает возможности инфраструктуры

·29·Технологии
Космодромы США на грани кризиса: количество ракет превышает возможности инфраструктуры

Крупнейшие космические центры США к концу ближайшего десятилетия могут оказаться под серьезной нагрузкой. Согласно новому отчету инспектора NASA, резкий рост числа запускаемых в космос ракет ограничивает возможности существующей инфраструктуры. Эта ситуация рискует стать препятствием для реализации как государственных, так и частных космических программ. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

В документе отмечается, что космический центр имени Кеннеди (КСК) во Флориде и стартовый комплекс Уоллопс (Валлопс Флигхт Факилитй) в Вирджинии начали отставать от текущих темпов развития. По прогнозам специалистов NASA, космодром Уоллопс достигнет своей максимальной пропускной способности к 2028 году, а центр Кеннеди — к 2029 году. Это означает появление очередей и задержек при планировании космических полетов.

Количество полетов вырастет более чем в два раза

Если обратить внимание на цифры, ожидается, что количество полетов, обслуживаемых космическим центром Кеннеди, вырастет со 109 в 2025 году до 268 к 2030 году. В комплексе Уоллопс за тот же период ежегодное число запусков, по прогнозам, увеличится с 17 до 44. Такие темпы роста создадут беспрецедентное давление на существующие технические объекты и обслуживающий персонал.

Основная нагрузка ложится не только на государственные заказы, но и на частный сектор. Например, компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, планирует запускать ракету New Glenn более 50 раз в год к 2030 году. После 2035 года этот показатель планируется довести до 120 запусков в год. Подобные масштабные планы значительно превышают возможности нынешних стартовых площадок.

Опасения лидеров индустрии

По данным иксбт.ком, не только NASA, но и ведущие компании, такие как SpaceX и Унитед Лаунч Аллианке, неоднократно предупреждали, что космическая инфраструктура США не готова к столь стремительному росту. В то время как ракетные технологии развиваются стремительно, тот факт, что стартовые площадки и наземные системы обслуживания остаются на уровне технических возможностей прошлого века, вызывает обеспокоенность отраслевых экспертов.

В отчете NASA предложено несколько путей выхода из кризиса. По мнению экспертов агентства, для исправления ситуации необходимо принять следующие меры:

  • Масштабная модернизация действующих космодромов;
  • Строительство новых стартовых площадок и расширение существующих;
  • Инвестиции в развитие инфраструктуры в сотрудничестве с частными компаниями.
Если эти меры не будут приняты своевременно, лидерство США на мировом рынке исследования космоса и коммерческих полетов может оказаться под угрозой. В период, когда космическая гонка перешла на новый этап, наземная инфраструктура становится самым слабым звеном.

NASAКосмосРакетаSpaceXBlue Origin
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила компактную кофемашину Mijia Портабле Коффи Мачине для поездокXiaomi представила компактную кофемашину Mijia Портабле Коффи Мачине для поездокСегодня, 22:58Новые российские пассажирские самолеты Ту-214 начнут поставляться с 2027 годаНовые российские пассажирские самолеты Ту-214 начнут поставляться с 2027 годаСегодня, 22:24Дизер запустил функцию Ремикс Лаб: теперь фанаты могут легально создавать ремиксыДизер запустил функцию Ремикс Лаб: теперь фанаты могут легально создавать ремиксыСегодня, 22:24В поиске идеального Андроид-смартфона: представлен концепт «телефона мечты»В поиске идеального Андроид-смартфона: представлен концепт «телефона мечты»Сегодня, 22:24Facebook представил специальное АИ-приложение для создателей контентаFacebook представил специальное АИ-приложение для создателей контентаСегодня, 22:20Определен самый мощный суперкомпьютер в мире: Китай сверг США с престолаОпределен самый мощный суперкомпьютер в мире: Китай сверг США с престолаСегодня, 21:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч