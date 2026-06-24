Космодромы США на грани кризиса: количество ракет превышает возможности инфраструктуры

Крупнейшие космические центры США к концу ближайшего десятилетия могут оказаться под серьезной нагрузкой. Согласно новому отчету инспектора NASA, резкий рост числа запускаемых в космос ракет ограничивает возможности существующей инфраструктуры. Эта ситуация рискует стать препятствием для реализации как государственных, так и частных космических программ. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

В документе отмечается, что космический центр имени Кеннеди (КСК) во Флориде и стартовый комплекс Уоллопс (Валлопс Флигхт Факилитй) в Вирджинии начали отставать от текущих темпов развития. По прогнозам специалистов NASA, космодром Уоллопс достигнет своей максимальной пропускной способности к 2028 году, а центр Кеннеди — к 2029 году. Это означает появление очередей и задержек при планировании космических полетов.

Количество полетов вырастет более чем в два раза

Если обратить внимание на цифры, ожидается, что количество полетов, обслуживаемых космическим центром Кеннеди, вырастет со 109 в 2025 году до 268 к 2030 году. В комплексе Уоллопс за тот же период ежегодное число запусков, по прогнозам, увеличится с 17 до 44. Такие темпы роста создадут беспрецедентное давление на существующие технические объекты и обслуживающий персонал.

Основная нагрузка ложится не только на государственные заказы, но и на частный сектор. Например, компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, планирует запускать ракету New Glenn более 50 раз в год к 2030 году. После 2035 года этот показатель планируется довести до 120 запусков в год. Подобные масштабные планы значительно превышают возможности нынешних стартовых площадок.

Опасения лидеров индустрии

По данным иксбт.ком, не только NASA, но и ведущие компании, такие как SpaceX и Унитед Лаунч Аллианке, неоднократно предупреждали, что космическая инфраструктура США не готова к столь стремительному росту. В то время как ракетные технологии развиваются стремительно, тот факт, что стартовые площадки и наземные системы обслуживания остаются на уровне технических возможностей прошлого века, вызывает обеспокоенность отраслевых экспертов.

В отчете NASA предложено несколько путей выхода из кризиса. По мнению экспертов агентства, для исправления ситуации необходимо принять следующие меры:

Масштабная модернизация действующих космодромов;

Строительство новых стартовых площадок и расширение существующих;

Инвестиции в развитие инфраструктуры в сотрудничестве с частными компаниями.

Если эти меры не будут приняты своевременно, лидерство США на мировом рынке исследования космоса и коммерческих полетов может оказаться под угрозой. В период, когда космическая гонка перешла на новый этап, наземная инфраструктура становится самым слабым звеном.