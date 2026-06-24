Производитель гуманоидных роботов Агилитй Роботикс выходит на биржу со сделкой на 2,5 млрд долларов

Стартап Агилитй Роботикс, считающийся лидером в области технологий гуманоидных роботов, объявил о выходе на фондовый рынок путем слияния со специальной компанией по целевому приобретению (СПАК) Чурчилл Капитал Корп КсИ. В результате данного соглашения рыночная стоимость компании оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов. Этот шаг свидетельствует о выходе коммерческого потенциала робототехники на новый уровень. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщается.

Ожидается, что в результате транзакции компания привлечет более 620 миллионов долларов. Около 200 миллионов долларов из этих средств будут предоставлены новыми и существующими институциональными инвесторами. Агилитй Роботикс получила мировую известность благодаря своему двуногому роботу Дигит, который в настоящее время активно используется в складских и логистических системах.

Дигит в5: Роботы нового поколения и производственные мощности

Компания планирует направить привлеченные инвестиции на массовое производство роботов Дигит в5 нового поколения. На данный момент на эту модель получены многолетние заказы на сумму более 300 миллионов долларов. По данным Агилитй Роботикс, еще более 30 крупных клиентов изучают возможности широкомасштабного внедрения этих роботов в свои операции.

В настоящее время роботы Дигит успешно работают на девяти крупных объектах, включая системы таких гигантов, как Шаеффлер, ГКсО, Toyota Мотор Мануфактуринг Канада и Меркадо Либре. Тот факт, что проект Агилитй Роботикс поддерживают такие технологические гиганты, как Amazon, NVIDIA и СофтБанк Висион Фунд 2, подтверждает перспективность проекта.

Решение проблемы дефицита на рынке труда

Генеральный директор Агилитй Роботикс Пегги Джонсон отметила, что гуманоидные роботы в ближайшем будущем станут основным драйвером производительности труда и стабильности цепочек поставок. По ее словам, компания помогает предприятиям устранить нехватку рабочей силы, повысить эффективность и безопасно внедрить автоматизацию на базе AI.

Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, подобные технологии в будущем могут иметь важное значение для повышения эффективности логистики и производства. В частности, использование гуманоидных роботов в крупных логистических центрах и автомобильной промышленности снизит риски, связанные с человеческим фактором.

Ожидается, что объединенная компания выйдет на торги на одной из североамериканских фондовых бирж под тикером АГЛТ. Агилитй Роботикс была основана в 2015 году при Университете штата Орегон и за короткое время успела превратиться из лабораторного проекта в глобального технологического игрока.