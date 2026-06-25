Samsung подготовила неожиданный подарок: вышло обновление для Galaxy С8 и Ноте 8

·33·Технологии
Samsung подготовила неожиданный подарок: вышло обновление для Galaxy С8 и Ноте 8

Южнокорейский технологический гигант Samsung объявил о неожиданном программном обновлении для своих смартфонов с почти десятилетней историей. Несмотря на то, что официальный срок поддержки закончился несколько лет назад, устройства Galaxy С8, Galaxy С8+ и Galaxy Note 8 начали получать новую прошивку. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Все три модели были выпущены на рынок в 2017 году и в своё время произвели настоящую революцию в индустрии мобильных устройств. Обычно производители полностью забывают о таких старых моделях, однако Samsung, принимая во внимание лояльность пользователей, решила пересмотреть систему. В последний раз обновление для этих устройств представлялось в 2022 году.

Стабильность и эффективность системы

По данным иксбт.ком, новая прошивка на данный момент распространяется для устройств в сети оператора Веризон в США. С 11 июня пользователи начали видеть уведомления об обновлении системы на своих смартфонах. Данное обновление направлено на повышение общей производительности работы устройства.

Согласно документации, новый пакет включает следующие изменения:

  • Оптимизация работы системы;
  • Повышение общей стабильности устройства;
  • Улучшение производительности работы.
Стоит отметить, что данное обновление не добавляет новым функциям в смартфоны. Также пакеты безопасности остались без изменений — устройства по-прежнему работают на базе протоколов безопасности, выпущенных в 2021 году. Тем не менее, внимание производителя к таким устаревшим моделям является редким случаем в мире технологий.

Ожидания для Узбекистана и других регионов

На данный момент эта прошивка подтверждена только для рынка за океаном. Официальной информации о том, когда обновление станет доступно владельцам Galaxy С8 и Galaxy Note 8 в других регионах, в частности в Узбекистане, нет. Обычно такие технические исправления постепенно распространяются и на другие территории.

На рынке смартфонов Узбекистана устройства Samsung по-прежнему занимают лидирующие позиции. Хотя модели Galaxy С8 и Ноте 8 сегодня морально устарели, они всё ещё имеют своих покупателей на вторичном рынке благодаря качественному экрану и прочному корпусу. Подобный шаг производителя, несомненно, еще больше укрепит доверие пользователей к бренду.

SamsungGalaxy S8Galaxy Note 8ОбновлениеТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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