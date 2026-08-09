Манчестер Юнайтед вступил в борьбу за талант Лестера

·84·Спорт
Манчестер Юнайтед вступил в борьбу за талант Лестера

Гранды Английской премьер-лиги усиливают активность в стремлении привлечь в свои ряды молодых талантов. BBC Sport сообщает, что Манчестер Юнайтед начал переговоры о трансфере перспективного полузащитника Лестер Сити Луи Пейджа. Главным конкурентом клуба в борьбе за футболиста остается Арсенал. Об этом сообщает Goal.com.

18-летний футболист, отметивший день рождения в прошлом месяце, считается одним из самых ярких талантов за пределами высшего дивизиона. Несмотря на вылет Лестер Сити в низший дивизион, по итогам прошлого сезона Луи Пейдж был признан лучшим молодым игроком года — Аппрентике оф те Еар по версии ЭФЛ — благодаря впечатляющим выступлениям. Это еще больше усилило интерес к его персоне.

Трансферный рынок и главные претенденты

Манчестер Юнайтед определил Пейджа главной целью для усиления молодежной академии. В настоящее время клубы продолжают переговоры о сумме трансфера. Футболист сборной Англии У-20 подписал свой первый профессиональный контракт в сентябре прошлого года.

Однако Манчестер Юнайтед не единственный претендент. По имеющимся данным, Арсенал и Астон Вилла также проявляют серьезный интерес к центральному полузащитнику в последние недели. Тем не менее манчестерский клуб пока лидирует в трансферной гонке.

Карьера Луи Пейджа и его роль в клубе

Луи Пейдж уже успел провести 21 матч за основную команду Лестер Сити. Один из его последних матчей состоялся в субботу в рамках Кубка лиги против Нортгемптон Таун. Футболист присоединился к академии клуба в возрасте до девяти лет и за эти годы сформировался как бесстрашный и конкурентоспособный игрок на поле.

Если Арсенал упустит эту возможность, нынешним летом переход молодого таланта Лестер Сити в один из манчестерских клубов станет уже вторым подобным случаем. Напомним, ранее Джереми Монга перешел в Манчестер Сити за 10 миллионов фунтов стерлингов. Теперь любому клубу-претенденту необходимо договориться с руководством Лестер Сити, поскольку футболист связан действующим профессиональным контрактом.

Манчестер ЮнайтедАрсеналЛестер СитиЛуи ПейджТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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