Барселона готовится продать Касадо ради трансфера Родри

·56·Спорт
Барселона готовится продать Касадо ради трансфера Родри

Европейское трансферное окно входит в горячую фазу, и последние новости вокруг каталонской Барселоны привлекают внимание болельщиков. Руководство клуба планирует расстаться с рядом футболистов, чтобы обновить состав и обеспечить финансовую стабильность, а также провести крупные трансферы. Стало известно, что в этой сложной трансферной цепочке решающую роль играют активность клубов Саудовской Аравии и ситуация вокруг полузащитника Манчестер Сити Родри. Об этом Goal.com сообщает .

Интерес к Марку Касадо и финансовые условия

По сообщениям Экрема Конура и других авторитетных источников, Барселона готова продать молодого полузащитника Марка Касадо. Серьёзный интерес к нему проявляют клубы Рошн Сауди Про-лиги, в частности Аль-Ахли и Аль-Хиляль. Каталонский гранд требует за своего воспитанника не менее 40 миллионов евро. Эти средства станут для клуба основным финансовым ресурсом для проведения других важных сделок на трансферном рынке.

Как стало известно, трансфер Марка Касадо и переговоры по полузащитнику Манчестер Сити Родри тесно связаны между собой. Руководство Барселоны уже близко к подписанию Родри, однако для завершения трансфера необходимо урегулировать некоторые финансовые детали. Переход опытного полузащитника, выступающего за чемпионов Англии, в каталонский клуб потребует значительных финансовых затрат.

Именно здесь активность клубов Саудовской Аравии играет на руку Барселоне. Между Аль-Ахли и Аль-Хилялем развернулась острая конкуренция за Марка Касадо. Если каталонцам удастся продать Касадо за оговорённые 40 миллионов евро, это принесёт крупный доход в клубную казну и позволит немедленно завершить трансфер Родри.

Взаимосвязь трансферов на рынке

В современном футбольном рынке успех одного трансфера часто зависит от другой сделки, и это стало обычной практикой. Барселона также применяет подобную стратегию, делая шаги с учётом своих финансовых возможностей. Продажа Марка Касадо принесёт клубному бюджету необходимые средства и поможет устранить последние препятствия на пути трансфера Родри.

По мнению специалистов, если этот финансовый план будет успешно реализован, Барселона не только значительно усилит полузащиту, но и полностью выполнит свои цели на трансферном рынке. Сейчас всё внимание приковано к итогам переговоров между сторонами, и в ближайшие дни ожидаются официальные решения по этому вопросу.

БарселонаРодриМарк КасадоТрансферСаудовская Аравия
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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